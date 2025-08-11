Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι πάει στην Ρωσία – Η γκάφα του προέδρου των ΗΠΑ για την συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως αναμένει μία εποικοδομητική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνόδου τους που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναγγέλλοντας την συνάντηση με τον Πούτιν, στην αρχή της συνέντευξης Τύπου που έδωσε την Δευτέρα, ο Τραμπ είπε: «Θα πάω στην Ρωσία την Παρασκευή». Αλλά είχε γίνει ήδη γνωστό ότι την Παρασκευή η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν θα γινόταν στην Αλάσκα, η οποία όμως ήταν ρωσική, πριν η Μόσχα την πουλήσει στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είναι «αναστατωμένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

«Επομένως, θα μιλήσω στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο αυτό θα κάνει τη διαφορά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

“Δεν συμμετείχε σε αυτό. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Ξέρετε, είναι εκεί εδώ και τριάμισι χρόνια. Τίποτα δεν έγινε”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

“Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στο τέλος αυτής της συνάντησης, πιθανότατα στα πρώτα δύο λεπτά, θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει ή όχι μια συμφωνία”, δήλωσε ο Τραμπ. “Πώς θα το ξέρετε αυτό;” πίεσε ένας δημοσιογράφος. “Επειδή αυτό είναι που κάνω. Κάνω συμφωνίες”, είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε αργότερα ότι θα ήταν απαραίτητη μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. “Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο. Θα είμαι εκεί, ή δεν θα είμαι εκεί, και νομίζω ότι θα λυθεί”, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι “θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλοί ορισμοί” μιας καλής συμφωνίας, αλλά φάνηκε επίσης να μειώνει τις προσδοκίες ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής. “Περιμένω να έχω μια συνάντηση με τον Πούτιν που νομίζω ότι θα είναι καλή, αλλά μπορεί να είναι και κακή”, δήλωσε ο Τραμπ.