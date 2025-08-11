Τροχαίο με νταλίκες στη Λαμία – Γέμισε αλεύρι η Εθνική Οδός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΛΑΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 στον κόμβο της Μαυρομαντίλας στην Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο. Δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εκ των οδηγών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr, ένας 47χρονος οδηγός από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού που οδηγούσε Βούλγαρος. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος η οποία υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους. O Βούλγαρος οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο αλεύρι, το οποίο χύθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η Τροχαία και η Πυροσβεστική βρέθηκαν στο σημείο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων. Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

 

 

