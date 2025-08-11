Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Όταν επανήλθα στο τραγούδι, τον πρώτο χρόνο δεν κοιμόμουν από το άγχος και το στρες»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην 7 ετών κόρη της, τη σχέση που έχει μαζί της και τη τετραετή αποχή της από το καλλιτεχνικό χώρο, όταν έφερε στο κόσμο το παιδί της. Μάλιστα, δήλωσε πως αφού επέστρεψε στο κόσμο της μουσικής, το πρώτο χρόνο δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το άγχος και το στρες.

Μιλώντας για τη κόρη της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου ανέφερε πως: «Η κόρη μου είναι 7 ετών και έχουμε τελειώσει την Α’ Δημοτικού. Την απολαμβάνω πιο πολύ, γιατί γίνεται κοριτσάκι, μιλάμε πιο πολύ, συζητάμε και για πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να συζητούσα με την κόρη μου σε αυτή την ηλικία.

Κάποια είναι ευχάριστα, κάποια όχι και τόσο λόγω εποχής και αυτών που συμβαίνουν γύρω μας. Είμαι και μία μαμά που είμαι και αυστηρή πολλές φορές. Σε ό,τι αφορά τα όρια είμαι λίγο παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε. Για να σου πω την αλήθεια η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία σχολή γονέων, για να έχουμε ένα μπούσουλα, μία εικόνα και να δούμε αν όλοι είμαστε κατάλληλοι για γονείς».

Επιπλέον, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Έκανα μια πολύ μεγάλη αποχή από το τραγούδι λόγω της κόρης μου. Η πολύ μεγάλη απουσία δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που σου στοιχίζει αλλά δεν το σκέφτηκα ποτέ.

Λόγω της γέννησης της κόρης μου έλειψα 3,5-4 χρόνια. Όταν επανήλθα στο τραγούδι το πρώτο χρόνο από το άγχος μου και το στρες δεν κοιμόμουν, ένιωσα σαν να ξεκίνησα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή νιώθω πιο έτοιμη από ποτέ για όλα τα επόμενα βήματα».