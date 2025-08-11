Σοφία Σεϊρλή: Η Μυρτώ Αλικάκη «αποχαιρετά» την ηθοποιό – Η φωτογραφία από το «Μαύρο Ρόδο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μυρτώ Αλικάκη
Φωτογραφία: Instagram/myrtoalikaki_official

Το βράδυ της Κυριακής (10/8) η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή συγκλόνισε το πανελλήνιο. Όπως έγινε γνωστό, η αγαπημένη ηθοποιός στη διάρκεια των διακοπών της στους Φούρνους Ικαρίας, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Η Μυρτώ Αλικάκη είχε συνεργαστεί με την Σοφία Σεϊρλή σε θέατρο και τηλεόραση. Μάλιστα, τη σεζόν 2022-2023 το κοινό τις απόλαυσε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA «Μαύρο Ρόδο».

Η ηθοποιός αφού έμαθε για τον θάνατο της συναδέλφου της έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Στην δημοσίευσή της η Μυρτώ Αλικάκη ανέβασε μία φωτογραφία της με την Σοφία Σεϊρλή, στην οποία τις βλέπουμε στα γυρίσματα του «Μαύρου Ρόδου».

«Σοφία μου αγαπημένη…», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

