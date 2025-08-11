Κατερίνα Παπουτσάκη – Θάνος Χατζόπουλος: Ο έρωτας τους «ταξιδεύει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Παπουτσάκη- Χατζόπουλος

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μπορεί να ερμηνεύει τη «Σκλάβα», ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, όμως αισθάνεται απόλυτα ελεύθερη στο πλευρό του συντρόφου της, του επιχειρηματία Θάνου Χατζόπουλου, με τον οποίο απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στα πανέμορφα νησιά της Ίου και της Τήνου βρέθηκαν η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο σύντροφός της Θάνος Χατζόπουλος, προσφέροντας στον εαυτό τους αποδράσεις γεμάτες ανεμελιά και καλοκαιρινή αύρα. Οι δυο τους έμειναν σε boutique μονάδες που προσφέρουν low-profile εμπειρία και ήσυχη διαμονή με διακριτικότητα.

Στα social media μοιράστηκαν λίγες αλλά γεμάτες αισθητική στιγμές με ρομαντικές φωτογραφίες και χαρούμενα stories. Ο σύντροφός της είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτης γνωστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και μοιράζεται την αγάπη του για τα ταξίδια με την Κ. Παπουτσάκη.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2024, όταν η Κατερίνα δημοσίευσε μια φωτογραφία του Θάνου μέσα από ένα καρουσέλ στιγμιoτύπων από ταξίδι τους στο Πήλιο. Από εκείνη την ημέρα ζουν τη σχέση τους χωρίς να κρύβονται και χωρίς ταυτόχρονα να δίνουν αφορμές για σχόλια. Δεν επιλέγουν πολυσύχναστα μέρη, αν και το ζευγάρι είναι μαζί σε σημαντικά γεγονότα όπως στο event του σχεδιαστή Στέλιου Κουδουνάρη, όπου φωτογραφήθηκε σε χαλαρή διάθεση.

Η καθημερινότητά τους βασίζεται στην ηρεμία και στην αγάπη. Μοιράζονται στιγμές με πολύ κοντινά τους πρόσωπα και φυσικά με το αγαπημένο τους σκυλάκι, τη Φλώρα. Εχουν αποφασίσει, προς το παρόν, να μη συγκατοικήσουν, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια θέλει πρώτα να διασφαλίσει την ψυχική ισορροπία των παιδιών της, Κίμωνα και Μάξιμου.

Στα καλύτερά της

Η Κ. Παπουτσάκη συνεχίζει την καλλιτεχνική της πορεία με σταθερή παρουσία στη μουσική σκηνή και σε θεατρικά projects. Πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη μουσική σκηνή «Σφίγγα» σε σειρά μουσικών βραδιών με ελληνικά τραγούδια, ανάμεσά τους και η δική της διασκευή στο single «Σκλάβα». Η συμμετοχή της στη μικρή οθόνη με τον καθημερινό ρόλο της στη σειρά «Αγιος έρωτας» στον Alpha την ανανέωσε και ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δυνατότητές της στην υποκριτική. Θα συνεχίσει να ενσαρκώνει τη Χριστίνα, μια δυναμική και πληγωμένη γυναίκα, που κινείται στα άκρα.

Το φετινό καλοκαίρι είναι περίοδος ανανέωσης για την ηθοποιό. Η απόδραση στα κυκλαδίτικα νησιά με τον Θ. Χατζόπουλο, η σχέση της που περνά σταδιακά στην καλύτερη φάση της και η καλλιτεχνική συνέχεια, με μουσικές και θεατρικές δραστηριότητες, προοιωνίζονται ένα υπέροχο μέλλον. Αν και προς το παρόν θέτει ως προτεραιότητες την οικογένεια και την ψυχική της ισορροπία, δεν αποκλείεται μέσα στη σεζόν να υπάρξουν συναρπαστικά νέα σε κινηματογράφο ή τηλεόραση.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:20 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Γιάννης Αποστολάκης: «Η σχέση μας με την Βάσω πέρασε από 40 κύματα»

Ο καπετάνιος της περιπέτειας Γιάννης Αποστολάκης μιλά για τις πιο δυνατές στιγμές του σε ένα τ...
03:48 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Δέσποινα Καμπούρη: «Ανάσα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

Η Δέσποινα Καμπούρη έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και τις δ...
02:45 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Γρηγόρης Μόργκαν: «Κουραστικό; Ναι. Αξίζει; 100%» – Ο απολογισμός του συντρόφου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον ένα μήνα πατρότητας

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, σύντροφος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με την οποία έγιναν για πρώτη φορά γονείς...
22:02 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Το επικό βίντεο για τις… συζητήσεις των μαμάδων

Η Μαίρη Συνατσάκη συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram  στιγμές από...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια