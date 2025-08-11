Τράπεζες: Τι αλλάζει από σήμερα στις χρεώσεις για τις αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ

Αλλάζει από σήμερα, Δευτέρα, 11 Αυγούστου το τοπίο για τις χρεώσεις τραπεζών και παρόχων στις αναλήψεις από ΑΤΜ, ύστερα από τα μέτρα που ανακοίνωσε προ ημερών η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου κυβέρνησης.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως προκύπτει από τη ρύθμιση του υπουργείου για τις αναλήψεις από ΑΤΜ τραπεζών, οι βασικές αλλαγές για τους πολίτες είναι τρεις. Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής:

Δεν θα υπάρχει κάποια χρέωση στις αναλήψεις από ΑΤΜ τραπεζών. Δωρεάν θα γίνονται πλέον οι αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού που έως σήμερα επέφεραν μια χρέωση της τάξεως των 2 με 5 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο πελάτης μιας τράπεζας θα μπορεί από σήμερα να σηκώσει χρήματα -χωρίς να έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση- από ΑΤΜ οποιαδήποτε άλλης τράπεζας που συμμετέχει στα συστήματα ΔΙΑΣ.

Δωρεάν θα γίνονται πλέον οι αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού που έως σήμερα επέφεραν μια χρέωση της τάξεως των 2 με 5 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο πελάτης μιας τράπεζας θα μπορεί από σήμερα να σηκώσει χρήματα -χωρίς να έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση- από ΑΤΜ οποιαδήποτε άλλης τράπεζας που συμμετέχει στα συστήματα ΔΙΑΣ. Η χρέωση για ερώτηση υπολοίπου σε οποιουδήποτε ΑΤΜ θα είναι μηδενική. Δωρεάν ερώτηση θα μπορεί να κάνει πλέον ένας πελάτης για το υπόλοιπό του σε ΑΤΜ. Αυτό αφορά σε όλα τα ΑΤΜ τραπεζών ή τρίτων παρόχων. Επιπλέον επισημαίνεται πως η καθολική χρέωση 0,50 ευρώ για μεταφορές χρημάτων έως 5.000 ευρώ μέσω ψηφιακών καναλιών (mobile banking, web banking, internet banking) θεσμοθετείται. Αυτό τίθεται ήδη σε εφαρμογή αλλά πλέον αυτό ισχύει και για άλλους παρόχους.

Δωρεάν ερώτηση θα μπορεί να κάνει πλέον ένας πελάτης για το υπόλοιπό του σε όλα τα ΑΤΜ τραπεζών ή τρίτων παρόχων. Επιπλέον επισημαίνεται πως η καθολική χρέωση 0,50 ευρώ για μεταφορές χρημάτων έως 5.000 ευρώ μέσω ψηφιακών καναλιών (mobile banking, web banking, internet banking) θεσμοθετείται. Αυτό τίθεται ήδη σε εφαρμογή αλλά πλέον αυτό ισχύει και για άλλους παρόχους. Στο 1,5 ευρώ είναι το πλαφόν χρέωσης για αναλήψεις από μη τραπεζικά ΑΤΜ. Ωστόσο χωρίς χρέωση θα γίνονται οι αναλήψεις σε δημοτικές κοινότητες που έχουν μόνο ένα ΑΤΜ είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε πάροχο. Αυτό πλέον ισχύει και για τους τρίτους παρόχους.

Σημείωση: Διευκρινίζεται πως στην εν λόγω δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια για πληρωμή λογαριασμών ακόμη και ΔΕΚΟ μέσω μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών.

Χρεώσεις των ΑΤΜ: Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τις αλλαγές που έρχονται από σήμερα στις χρεώσεις αναλήψεων των ΑΤΜ τα εξής:

Ανάληψη από ΑΤΜ τρίτου παρόχου που έχει μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη

Τέτοιου είδους αναλήψεις από σήμερα, Δευτέρα, 11 Αυγούστου γίνονται δωρεάν, ενώ μέχρι πρότινος υπήρξε μια χρέωση της τάξεως του 1,50 ευρώ.

Ανάληψη από ΑΤΜ της τράπεζας που κατέχει τον λογαριασμό

Ο πολίτης δεν έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση ως προς αυτό. Διευκρινίζεται πως αυτό ίσχυε και μέχρι πρότινος, απλώς πλέον αυτό κατοχυρώνεται νομικά με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου.

Ανάληψη από ΑΤΜ σε δημοτική κοινότητα με μόνο ένα μηχάνημα

Μηδενική είναι από σήμερα η χρέωση και αυτό ισχύει για όλα τα ΑΤΜ. Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα για τέτοιες αναλήψεις ήταν δωρεάν για τραπεζικά ΑΤΜ, ωστόσο υπήρξε χρέωση για ΑΤΜ τρίτου παρόχου.

Ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας (εντός ΔΙΑΣ)

Όποιος προβαίνει από σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 σε μια τέτοιου είδους ενέργεια δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο μέχρι πρότινος υπήρξε μια χρέωση από 2 μέχρι 4 ευρώ για τον πολίτη που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας (εντός ΔΙΑΣ)

Ανάληψη από ΑΤΜ τρίτου παρόχου (εταιρείας)

Έως και 1,50 ευρώ θα είναι από σήμερα, Δευτέρα, 11 Αυγούστου η χρέωση για τέτοιου είδους αναλήψεις. Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα το κόστος της επιβάρυνσης ήταν στα 2,50 ευρώ με 6 ευρώ.

Μεταφορά έως 5.000 ευρώ από τράπεζα σε τράπεζα (web banking και mobile banking)

Στα 0,50 ευρώ παραμένει η χρέωση. Υπενθυμίζεται πως το ίδιο ποσό καλούνταν να πληρώσει και το προηγούμενο διάστημα ο πολίτης για τέτοιου είδους ενέργειες.

Μεταφορά έως 5.000 ευρώ από τρίτο πάροχο σε τράπεζα

Έως και 0,50 ευρώ θα είναι από σήμερα, Δευτέρα,11 Αυγούστου το κόστος της χρέωσης για μεταφορά τέτοιων ποσών από τρίτο πάροχο σε τράπεζα. Ωστόσο μέχρι πρότινος υπήρξε μια χρέωση για αυτό.