Τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Νεκρή η 50χρονη οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 03:00 στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Από το ατύχημα έχασε της ζωής της μια 50χρονη γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η 50χρονη οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη. Κάποια στιγμή και για άγνωστη προς το παρόν αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα το όχημά της να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε κολόνα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν τόσο μεγάλη που από την πρόσκρουση «δίπλωσε» με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής, με τη βοήθεια της οποίας η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οπότε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το συμβάν διενεργεί έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

 

 

 

