Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.