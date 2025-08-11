Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένιωθα πως όλα καταρρέουν μέχρι τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μου»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο Άγγελο Γεραιουδάκη και στο Ethnos.gr.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλοκαιρινό Ραντεβού», μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αλλαγή που της έφερε η γέννηση της κόρης της, αναγνωρίζοντας πλέον πως τα σημαντικά πράγματα έρχονται όταν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε.

«Ήμουν από τους ανθρώπους που έκαναν πρόγραμμα για τα πάντα. Σημειώσεις, ημερομηνίες, στόχοι, χρονοδιαγράμματα. Αν κάτι ξέφευγε από το πλάνο, μέσα μου δημιουργούνταν ένας πανικός. Ένιωθα πως όλα καταρρέουν, σαν να χανόταν το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Μέχρι τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη μου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άλλαξε ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι το χρόνο», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Και πρόσθεσε: «Έσπασα τα στενά μου κουτάκια. Με έκανε πιο δυνατή, πιο ευαίσθητη, πιο επιλεκτική. Και πάνω απ’ όλα, με έκανε ν’ αναγνωρίσω την αξία της γαλήνης μέσα μου. Δεν σχεδιάζω πια το μέλλον με τόσο αυστηρά κουτάκια. Έχω ένα όραμα, φυσικά. Έχω μια κατεύθυνση. Αλλά δεν με αγχώνει πια το πότε. Ξέρω πια ότι ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει τη σωστή στιγμή. Ίσως γιατί κάτι ή κάποιος εκεί έξω με προστατεύει, με καθοδηγεί αθόρυβα, για να ζήσω τα πράγματα όταν είμαι πραγματικά έτοιμη να τα δεχτώ».