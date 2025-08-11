Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 29 τραυματίες – Συγκλονιστικά βίντεο, δείτε LIVE εικόνα

Tουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 29 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο το Σίντζιρτζι, μία περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ και είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Δείτε LIVE εικόνα

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 11 χλμ, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η στιγμή του σεισμού στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ από τον σεισμό έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε αρκετά κτίρια, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους, που είναι τρομοκρατημένοι να μην μπαίνουν σε αυτά, λόγω του φόβου ισχυρών μετασεισμών, που είναι έτσι κι αλλιώς συνεχείς. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών, με 319 διασώστες να έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης της AFAD έχουν ξεκινήσει επιθεωρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και τις γειτονικές επαρχίες. «Ένα άτομο, ηλικίας 81 ετών, απεβίωσε λίγο μετά τη διάσωσή του από τα συντρίμμια,» δήλωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ πρόκειται για ηλικιωμένο που ανασύρθηκε νεκρός από κτίριο που κατέρρευσε, και από τα συντρίμμια του οποίου νωρίτερα είχαν απεγκλωβιστεί ζωντανά άλλα τέσσερα άτομα.

Balıkesir Sındırgı’daki #depremde yıkılan binadan bir yaralı daha çıkarıldı. pic.twitter.com/EO04dr5RNn — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

«Κατέρρευσαν επίσης δύο μιναρέδες. Με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσει η προκαταρκτική εκτίμηση των ζημιών. Έχουμε 29 τραυματίες, κανένας τους σε σοβαρή κατάσταση. Ο Υπουργός Υγείας έρχεται στην περιοχή για να επισκεφθεί τους τραυματίες και να ενημερώσει για την κατάστασή τους. Δεν υπάρχει καμία διακοπή σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο ή κινητή τηλεφωνία. Από την Άγκυρα ενημερώσαμε αμέσως τον Πρόεδρο και λάβαμε τις οδηγίες του, καθώς και τις ευχές του για περαστικά. Οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση των σπιτιών τους· αν έχουν υποψία για ζημιές, δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα και καλό είναι να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας.

Balıkesir’de 3 köyde ağır yıkım var. Alagır, Kızılgür ve Gölcük köylerinde tüm evler ağır hasarlı. Bacalar, minareler yıkılmış, ev duvarlarında derin yarıklar oluşmuş durumda#balikesir #deprem pic.twitter.com/3YCiURU8Tg — Ralolita (@lalisakis) August 10, 2025

Παράλληλα, ο δήμαρχος της περιοχής Σερκάν Σακ ανέφερε ότι έχουν καταρρεύσει 16 κτίρια (4 κατοικημένα, 12 εγκαταλελειμμένα). Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα τριώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε κτίρια στα γύρω χωριά, ενώ έκανε λόγο και για ζημιές σε τζαμιά. Ενδεικτικά, υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις κτιρίων και στο κοντινό χωριό Γκιολτσούκ, όπου σημειώθηκε και η κατάρρευση ενός μιναρέ από τζαμί.

Balıkesir’deki depremde hasar gören köy evleri böyle görüntülendi pic.twitter.com/iRDOHOxUmE — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 10, 2025

Balıkesir Gölcük mahallesinden gelen görüntüler yürekleri ağıza getirdi! Cami minaresinin evlerin üzerine yıkıldığı görüntülendi! #deprem pic.twitter.com/4UnLTqhzug — Furkan Haber (@furkanhabernet) August 10, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στο «Χ» μετά τον σεισμό, ανέφερε:

«Εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά σε όλους τους πολίτες που επηρεάστηκαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες μας. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις προσπάθειες. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφή.»

Αισθητός στα ελληνικά νησιά ο σεισμός

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο και τη Χίο, αλλά και στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου, ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο enikos.gr τόνισε ότι «ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, προκαλώντας αρκετές ζημιές». Ο ίδιος εξήγησε πως η δόνηση «δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο, παρόλο που έγινε αισθητός σε Λέσβο και Χίο», συμπληρώνοντας ότι «δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας». «Περιμένουμε ότι στην κεντρική περιοχή που σημειώθηκε θα υπάρχουν ζημιές, ενώ υπάρχουν ήδη πληροφορίες για καταρρεύσεις», είπε ακόμη ο κ. Λέκκας, εκτιμώντας πως πρόκειται για την κύρια δόνηση.

Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με κτίριο που έχει καταρρεύσει στην πόλη Μπαλικεσίρ, με έντρομους πολίτες να βρίσκονται γύρω από το κτίσμα που διαλύθηκε σαν χάρτινος πύργος, αναζητώντας παγιδευμένους στα συντρίμμια. Επίσης, στη γειτονιά Gölcük, ένας μιναρές τζαμιού φέρεται να κατέρρευσε πάνω σε σπίτια.

Balıkesir’deki 6.1’lik depremde çöken binaların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/BUK0cfSBcp — Aposto (@apostonews) August 10, 2025

#BREAKING 6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage. pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

6.2 earthquake in western Turkey A building collapsed in Balıkesir following the earthquake 🇹🇷🇹🇷‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/W60XMBX2X9 — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 10, 2025

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından köylerde yıkımın olduğuna dair görüntüler geliyor.#deprem pic.twitter.com/hYYL7epKRM — Muhammed Vefa (@muhammed_vefaa) August 10, 2025

Πανικός σε εμπορικό κέντρα

Πανικός επικράτησε σε όλους τους ορόφους ενός εμπορικού κέντρου στην Προύσα κατά τη διάρκεια του σεισμού. Αντίστοιχες εικόνες και στην Σμύρνη

Deprem sırasında Bursa’daki AVM’nin tüm katlarında panik yaşanıyor. (Bursa Gündem)pic.twitter.com/RBBc8BAGjY — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) August 10, 2025

Η στιγμή του σεισμού σε κατάστημα στο Μπιγκάντιτς.

Bigadiç’te deprem anı böyle görüntülendi pic.twitter.com/20IwbPs2vO — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 10, 2025

Ο σεισμός σε σπίτι στο Μπαλικεσίρ όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.