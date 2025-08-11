Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον – Αναμένεται η απόφαση Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την ενεργοποίηση εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters την Κυριακή (10/8).

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι στρατιώτες είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος των στρατιωτών, αλλά ενδέχεται να συμμετάσχουν στην προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων ή ακόμη και να εκτελέσουν διοικητικά καθήκοντα, προκειμένου να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις για άλλες αποστολές.

