Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον – Αναμένεται η απόφαση Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την ενεργοποίηση εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters την Κυριακή (10/8).

Reports of gunfire just a mile from the U.S. Capitol in Washington, D.C. FBI and DHS agents are already on the scene. Calls are growing for the National Guard to be deployed immediately. pic.twitter.com/a1tTPrNKPC — A.S (@DHAS013) August 10, 2025

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι στρατιώτες είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν.

BREAKING🚨: President Donald Trump is deploying as many as 1,000 National Guard troops to Washington, D.C., with a potential announcement expected as soon as tomorrow, according to WRC-TV, citing officials. pic.twitter.com/mCIk3J4s9t — Officer Lew (@officer_Lew) August 11, 2025

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος των στρατιωτών, αλλά ενδέχεται να συμμετάσχουν στην προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων ή ακόμη και να εκτελέσουν διοικητικά καθήκοντα, προκειμένου να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις για άλλες αποστολές.