Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: Εσπευσμένη απομάκρυνση χιλίων και πλέον κατοίκων από τις εστίες τους – ΒΙΝΤΕΟ

Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, ενισχυμένες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οδήγησαν την Κυριακή (10/8) στην εσπευσμένη απομάκρυνση 1.000 και πλέον ανθρώπων ενώ απειλούν τόπο ενταγμένο σε κατάλογο της UNESCO, ενημέρωσαν οι αρχές.

Περίπου 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της κι ακόμη 700 από κοινότητες κοντά στη Λας Μέδουλας, περιοχή όπου βρίσκονταν χρυσωρυχεία την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της, ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, τον Αλφόνσο Μανιούκο, ορισμένες από τις φωτιές οφείλονταν σε εμπρησμούς. «Θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας», τόνισε μέσω X.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

Η Ισπανία πλήττεται από κύμα καύσωνα, που εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

