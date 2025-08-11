Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: Εσπευσμένη απομάκρυνση χιλίων και πλέον κατοίκων από τις εστίες τους – ΒΙΝΤΕΟ

Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία, ενισχυμένες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οδήγησαν την Κυριακή (10/8) στην εσπευσμένη απομάκρυνση 1.000 και πλέον ανθρώπων ενώ απειλούν τόπο ενταγμένο σε κατάλογο της UNESCO, ενημέρωσαν οι αρχές.

Out of control wildfire in Carucedo, Spain…pic.twitter.com/1Ru8T9imWY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025

Περίπου 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της κι ακόμη 700 από κοινότητες κοντά στη Λας Μέδουλας, περιοχή όπου βρίσκονταν χρυσωρυχεία την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γνωστή για τους εντυπωσιακούς κοκκινωπούς πέτρινους όγκους της, ενταγμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς.

🔥🚨 Spain Fires:

Fire Enters Las Médulas, a World Heritage Site, on a Weekend with Nine Fires in León and Zamora The Las Médulas fire is spreading ten times faster than expected. More than 600 people have been evacuated from Carucedo, Orellán, and Las Médulas. The fire’s… pic.twitter.com/2xCyVEdRGe — Chat News Hub (@chatnewshub) August 10, 2025

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, τον Αλφόνσο Μανιούκο, ορισμένες από τις φωτιές οφείλονταν σε εμπρησμούς. «Θα είμαστε αμείλικτοι έναντι των δραστών αυτών των επιθέσεων κατά της ζωής και της ασφάλειας ανθρώπων κι εναντίον της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς μας», τόνισε μέσω X.

These firefighters spent the day fighting wildfires in Spain when they found a deer stranded in the forest. This is how they responded.pic.twitter.com/TDa2onNG0m — Massimo (@Rainmaker1973) August 10, 2025

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

🇫🇷🇪🇸 France is on fire. The most powerful fire in 76 years cannot be extinguished in France — the fire has engulfed more than 16,000 hectares. At least one person has died, 13 others were injured, including 11 firefighters. Three people are missing. Vid 2 from Spain pic.twitter.com/vwdaC3cCYX — Viktor 𓄀 (@_Viktor_delToro) August 7, 2025

Η Ισπανία πλήττεται από κύμα καύσωνα, που εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται περί τους 40° Κελσίου σε πολλά τμήματα της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως τουλάχιστον την Πέμπτη.

Η πολιτική προστασία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.