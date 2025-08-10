Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή σε ηλικία 77 ετών – Αναφορές ότι πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΟΦΙΑ ΣΕΪΡΛΗ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πνιγμό.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος παραθέριζε στους Φούρνους Ικαρίας και σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής (10/8), σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα, τους συνεργάτες της και τους θαυμαστές της.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975). Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.

Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α. Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην.Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ.Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε.Σκότη.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

