Ανδρουλάκης: Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές – Το βίντεο από τη Βαρκελώνη

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ανδρουλάκης

«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

«Με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική», σημειώνεται επιπλέον στη σχετική λεζάντα με την οποία συνοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το βίντεο του.

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών, και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», υπογραμμίζει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

20:32 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: «Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων» – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα» απαντά ο Τσουκαλάς

Στη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις...
19:38 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Λαζαρίδης: Αντιδράσεις για την ανάρτηση που αναδημοσίευσε – «Σεξιστική επίθεση και ηλικιακός ρατσισμός απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη»

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα του Μακάριου Λαζαρίδη, ακόμη και ...
17:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο»

«Ανυπόστατες» χαρακτηρίζει τις φήμες περί μη ύπαρξης του πανεπιστημιακού του πτυχίου, ο Κοινοβ...
15:01 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βελόπουλος: Η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα

«Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε στον κατά τα άλλα “λαλίστατο” πρωθυπουργό, ε...
