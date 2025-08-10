Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν στην κλήρωση της Τρίτης (12/8)

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 6, 8, 10, 31, 35 και αριθμός Τζόκερ το 11.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

