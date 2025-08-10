Ελλάδα – Ισραήλ 58 – 75: Με ήττα έκλεισε τα φιλικά της στην Κύπρο η «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε από το Ισραήλ στο «Σπύρος Κυπριανού» με 75-58, και έκλεισε τον κύκλο φιλικών στην Κύπρο, με τον επόμενο σταθμό να είναι η Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο.

Με το τζάμπολ της αναμέτρησης στην Λεμεσό, Ελλάδα και Ισραήλ έδειξαν διάθεση να τρέξουν στο παρκέ του “Σπύρος Κυπριανού”. Στις πρώτες φάσεις της “Επίσημης Αγαπημένης”, οι διεθνείς είχαν ως πρωταγωνιστή τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σκόραρε πίσω από την γραμμή των 6,75, με τον Άβντιγια να είναι αυτός που τραβούσε το σύνολο του Ισραήλ επιθετικά.

Ο ρυθμός του αγώνα στα πρώτα πέντε λεπτά ήταν αρκετά καλός, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 12-11. Στην συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Μπαζίνα και Λιοτόπουλο, φρεσκάροντας αρκετά την αμυντική του προσέγγιση, χωρίς όμως να κάνουν έντονη την διαφορά στο παρκέ, με το σκορ της πρώτης περιόδου να κλείνει στο 23-20, έχοντας τον Χουγκάζ σε καλή κατάσταση.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι διεθνείς του Ισραήλ βρήκαν τον τρόπο να απειλήσουν το ελληνικό καλάθι, με τους Κάριγκτον και Σόρκιν να είναι αυτοί που έφτασαν το ματς στον πόντο και το 25-24. Οι δυο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές στις πεντάδες τους, καθώς το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Στα τελευταία πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο, ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε στο παρκέ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο με σκοπό οι Έλληνες διεθνείς να γίνουν πιο απειλητικοί, την ίδια στιγμή που οι παίκτες του Ισραήλ έβρισκαν τρόπους να διασπάσουν την άμυνα της “Επίσημης Αγαπημένης” με τον Άβντιγια και τον Τζινάτ για να κάνουν 37-35. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ πριν την λήξη του πρώτου μέρους με το 41-39, έχοντας 28% στο τρίποντο, αλλά βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι.



Στο δεύτερο μέρος, το Ισραήλ μπήκε αρκετά δυνατά καλύπτοντας το -2 και φτάνοντας την διαφορά ακόμα και στο +8 με το 54-46. Οι συνήθεις ύποπτοι Άβντιγια και Σόκριν δεν σταμάτησαν να σκοράρουν, με τον Βασίλη Σπανούλη να ψάχνει νέο σχήμα, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Σαμοντούροβ στις θέσεις των ψηλών, οι οποίοι ήταν αρκετά γρήγοροι, αλλά τα αμυντικά κενά δεν κατάφεραν να καλυφθούν. Ο Κατσίβελης μπήκε στο παρκέ για να κρατήσει τα κλειδιά της οργάνωσης, αλλά το Ισραήλ έμεινε μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο, με το σκορ στον φωτεινό πίνακα να γράφει 56-49 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων.

Στην τελευταία περίοδο, η Εθνική δεν κατάφερε με τα νέα σχήματα να βρει ρυθμό, με το Ισραήλ να το εκμεταλλεύεται πλήρως και να χτίζει μια αρκετά ισχυρή διαφορά, που έφερε το σύνολο του Μπετ Χαλάχμι στην νίκη με 75-58. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για την Ελλάδα στα φιλικά που έδωσε στην Κύπρο, με την επόμενη αναμέτρηση να είναι στις 14 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο το Μαυροβούνιο. Η Εθνική αντιμετώπισε το Ισραήλ με απόντες τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου, τον Ντίνο Μήτογλου, ενώ αποχώρησε τραυματίας ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75