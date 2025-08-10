Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Σήμερα το δεύτερο φιλικό τεστ πριν από το Eurobasket 2025 απέναντι στο Ισραήλ – Πού θα δείτε τον αγώνα

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025, έχοντας μπροστά της το επόμενο φιλικό τεστ απέναντι στο Ισραήλ, σήμερα (10/8, 20:30, ΕΡΤ1), στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup.

Το τουρνουά φιλοξενείται στη Λεμεσό και συγκεντρώνει τέσσερις συμμετοχές: την Ελλάδα, την Σερβία, το Ισραήλ και την Κύπρο.

Το τζάμπολ του αγώνα Ελλάδα–Ισραήλ έχει οριστεί για τις 20:30 και η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει καταγράψει μια ήττα, 76-66, κόντρα στη Σερβία, ενώ οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά, επικρατώντας με 109-69 επί της Κύπρου.

Στην αποστολή των «γαλανόλευκων» βρίσκονται οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Πηγή: ΕΡΤNews