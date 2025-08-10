Γάζα: «Σιωπή» από την UEFA μετά τις αντιδράσεις για την ανάρτηση σχετικά με τον θάνατο του Παλαιστίνιου «Πελέ»

Η UEFA δέχεται σφοδρή κριτική για τον τρόπο που τίμησε τη μνήμη του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 6 Αυγούστου σε ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που περίμενε για τρόφιμα σε σημείο διανομής της GHF.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου έκανε μια ανάρτηση-φόρο τιμής για τον πρώην διεθνή παίκτη, χωρίς όμως να αναφερθεί στις συνθήκες θανάτου του, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;» έγραψε σε ανάρτησή του ο αστέρας της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, απαντώντας στο tweet της UEFA.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025



Ο Σαλάχ, Αιγύπτιος επιθετικός, πιστός μουσουλμάνος και ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της Premier League, θεωρείται ίσως ο πιο προβεβλημένος Άραβας αθλητής στον κόσμο.

Στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε την Τετάρτη ότι ο 41χρονος σκοτώθηκε από «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο αμάχους», ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σε σύντομη ανάρτησή της στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, η UEFA χαρακτήρισε τον αλ-Ομπέιντ «ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Η UEFA δήλωσε στο Sky Sports ότι δεν θα σχολιάσει την ανάρτηση του Σαλάχ.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο ιδρυτής του Football Palestine, Μπασίλ Μικντάντι, είπε: «Η UEFA δεν έχει δώσει συνέχεια και ειλικρινά θα εκπλαγώ αν το κάνει», επικαλούμενος τη «σιωπή» των ποδοσφαιρικών φορέων και των ενώσεων παικτών από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Κατά τον ίδιο, ακόμη και ο φόρος τιμής της UEFA προς τον αλ-Ομπέιντ «ήταν κάπως έκπληξη».

«Ο Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ δεν είναι ο πρώτος Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής που χάνεται σε αυτή τη γενοκτονία -έχουν σκοτωθεί πάνω από 400- αλλά είναι μέχρι στιγμής ο πιο προβεβλημένος», σημείωσε.