Ντόναλντ Τραμπ: Ποια πασίγνωστη ηθοποιός αποκάλυψε ότι της ζήτησε ραντεβού αφού πήρε διαζύγιο

Πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της είχε ζητήσει να βγουν ραντεβού την ημέρα που πήρε διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Κένεθ Μπράνα.

Η Έμα Τόμσον βρισκόταν σε ένα φεστιβάλ στην Ελβετία όταν είπε στο κοινό ότι την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Primary Colors έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μου είπε: ‘Γεια, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ’. Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησε: ‘Πώς μπορώ να σε βοηθήσω;’», ανέφερε η Τόμσον.

Και πρόσθεσε: «Μετά είπε: ‘ Θα μου άρεσε πολύ να έρθεις και να μείνεις σε ένα από τα όμορφα μέρη μου. Ίσως θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε».

Έμα Τόμσον
Πηγή: ΕΡΑ

Όπως εξήγησε, προσπάθησε να αρνηθεί χωρίς να τον απογοητεύσει. «Του είπα: ‘Λοιπόν αυτό είναι πολύ γλυκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσω ξανά μαζί σου’».

Εκείνο το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις πάρει διαζύγιο από την δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς. Από την πλευρά της η Έμα Τόμσον ήταν παντρεμένη από το 1989 με τον Κένεθ Μπράνα. Ο γάμος τους τελείωσε το 1995 και αργότερα η Έμα Τόμσον έμαθε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε εξωσυζυγική σχέση με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.

