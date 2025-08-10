Γερμανία: Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην παραγωγή κεμπάπ βάζει τέλος στις ανησυχίες για το αγαπημένο street food – Παραλίγο να γίνει δυσεύρετο λόγω των απεργιών

Έπεται από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων, οι εργαζόμενοι στην παραγωγή κρέατος για το δημοφιλές ντονέρ κεμπάπ στην Γερμανία πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου.

Η Birtat, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κεμπάπ στη χώρα, κατέληξε σε συμφωνία με το συνδικάτο για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέτοντας νέα δεδομένα στην αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Birtat, που προμηθεύει περίπου 13 εκατομμύρια επιχειρήσεις κάθε μήνα, είχαν προχωρήσει σε αρκετές αποχωρήσεις από την εργασία τους διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Κατήγγειλαν ότι δεν πληρώνονται επαρκώς για τη σκληρή δουλειά που απαιτείται.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι μετανάστες από την Τουρκία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες μέσα σε ψυχρούς χώρους για να διατηρηθεί το ωμό κρέας φρέσκο.

Η μακροχρόνια διαμάχη στο εργοστάσιο στο Murr, στη νοτιοδυτική Γερμανία, έληξε την Παρασκευή με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο τροφίμων, ποτών και εστίασης, NGG.

Το συνδικάτο χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την «πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας στη βιομηχανία κρέατος για κεμπάπ», προσθέτοντας ότι «σηματοδοτεί την αρχή ενός σημαντικού κεφαλαίου στις εργασιακές σχέσεις».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συλλογική σύμβαση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στους εργαζομένους μας, εκφράζοντας την εκτίμησή μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meat World SE, μητρικής εταιρείας της Birtat.

Η συμφωνία καθορίζει τον βασικό μηνιαίο μισθό στα 2.600 ευρώ, με αυξήσεις που θα εφαρμοστούν έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το NGG. Η σύμβαση καλύπτει περίπου 120 εργαζόμενους, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο Der Spiegel.

Ανησυχία για το αγαπημένο street food

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές μονάδες παραγωγής κεμπάπ είχαν προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον του αγαπημένου street food της χώρας.

«Όλα γίνονται όλο και πιο δύσκολα», είπε ένας 68χρονος Τούρκος μετανάστης, που εργάζεται σε καταστήματα κεμπάπ στο Βερολίνο, όπου το το κλασικό σάντουιτς με κεμπάπ πωλείται στα 7,50 ευρώ – πριν 20 χρόνια στοίχιζε 2,50 ευρώ.

«Τα προϊόντα γίνονται πιο ακριβά και εμείς σχεδόν δεν βγάζουμε κέρδος πια».

«Αλλά αν αυξήσουμε κι άλλο τις τιμές, ο κόσμος δεν θα αγοράζει πια εδώ», πρόσθεσε.

Οι εργαζόμενοι της Birtat Meat World SE, διεκδικούσαν αυξήσεις στους μισθούς τους και καλύτερες συνθήκες εργασίας, απειλώντας να διακόψουν την παραγωγή των κεμπάπ που καταναλώνονται από εκατομμύρια Γερμανούς.

Οι μισθοί τους διέφεραν σημαντικά και σύμφωνα με το Συνδικάτο Τροφίμων, Ποτών και Εστίασης, που τους εκπροσωπεί, οι μέθοδοι πληρωμής ήταν μη διαφανείς, με εργαζόμενους να λαμβάνουν πολύ διαφορετικούς μισθούς για την ίδια εργασία.

Κάποιοι ιδιοκτήτες εστιατορίων ανησυχούσαν ότι αν η απεργία συνεχιζόταν, το αγαπημένο γερμανικό fast-food θα μπορούσε να γίνει πιο ακριβό ή ακόμα και δυσεύρετο.

Με πληροφορίες από: Euronews, Daily Sabah, DW