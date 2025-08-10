Σοκ στις ΗΠΑ: 2χρονο κοριτσάκι κακοποιήθηκε από τους γονείς του και δόθηκε ως αντάλλαγμα σε ντίλερ ναρκωτικών

Μια υπόθεση-σοκ εξαφάνισης παιδιού συγκλονίζει την Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, καθώς οι Aρχές αναζητούν ακόμα ένα κοριτσάκι 2 ετών που φέρεται να υπέστη βίαιη κακοποίηση από τους γονείς του πριν πουληθεί σε ντίλερ μεθαμφεταμίνης.

Η 39χρονη μητέρα της, Ashley Ceejay Rowland, και ο 40χρονος σύντροφός της, Joshua Denton, συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με την The Oklahoman.

Η Rowland ομολόγησε στην αστυνομία ότι έδωσε το παιδί σε έναν άνδρα με το όνομα «Carlos» ως αντάλλαγμα για ναρκωτικά, ενώ εκείνος φέρεται να σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μεξικό με το παιδί.

Τα παιδιά της Rowland δήλωσαν πως εκείνη και ο Denton έριχναν στο παιδί βολές με αεροβόλο, το χτυπούσαν με μια ξύλινη σανίδα όπου αναγραφόταν το μήνυμα «The Last Resort» (Το τελευταίο καταφύγιο) και το κλείδωναν σε ντουλάπα, όπως αναφέρθηκε στις ανακρίσεις.

Οι δύο έφηβες κόρες του Denton κατήγγειλαν επίσης πως εκείνος ανάγκαζε το παιδί να φάει καυτερή πιπεριά και έριχνε καυτερή σάλτσα στα μάτια του παιδιού.

Μία από τις δύο έφηβες δήλωσε ότι είχε δεχτεί και σεξουαλική κακοποίηση από τον Denton.

Αξιωματούχος της αστυνομίας ανέφερε στην KOCO-TV: «Ο χρόνος είναι κρίσιμος, ελπίζουμε ακόμα σε θετική εξέλιξη στην υπόθεση, αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία αυτή τη στιγμή, που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη».

Οι αρχές διαπίστωσαν την εξαφάνιση της μικρής κατά την προσπάθεια να παραλάβουν το παιδί μέσω εντολής της Υπηρεσίας Προστασίας Παιδιών τον Απρίλιο του 2023.

Ο Denton αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων έξι κατηγορίες παιδικής κακοποίησης, μία βιασμού και μία ασέλγειας σε βάρος παιδιού.

Η Rowland κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε κακοποίηση παιδιού και έχει παλιότερες κατηγορίες για εγκατάλειψη παιδιού.