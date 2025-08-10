Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό μπικίνι και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί λίγο πριν από τα γενέθλιά της – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

Η Κάιλι Τζένερ, μέλος της διάσημης οικογένειας Καρντάσιαν–Τζένερ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά σέξι φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τις με τη λεζάντα «τελευταία Παρασκευή στα 27 μου».

Κάιλι Τζένερ: Βιτριολικά σχόλια στο διαδίκτυο έπειτα από ανάρτηση για το δείπνο της σε εστιατόριο στην Κεφαλονιά – «Σημαντική φιγούρα για την ανθρωπότητα»

Η ανάρτηση έγινε μια ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, με την ίδια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με ένα κόκκινο κρασί στο χέρι. Η επιχειρηματίας και influencer συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές με το κοινό της, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των 400 εκατομμυρίων και πλέον ακολούθων της.

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:53 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Πρώην παίκτης του MasterChef θα γίνει πατέρας – Το βίντεο που αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην παίκτης του MasterChef, Γιώργος Λασκαρίδης. Μέσα από ένα βί...
08:52 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ευγενία Σαμαρά: «Οργώνει» τον Καναδά με ένα τροχόσπιτο – Οι εντυπωσιακές εικόνες μέσα στη φύση

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει σε διαφορετικό mood τις διακοπές της. Συγκεκριμένα «οργώνει» τον Κα...
04:15 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία από το παιχνίδι της με τον γιο της – «Ένα μικρό, διακριτικό πάρκο»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη ζει με όλη της την καρδιά τον ρόλο της μητέρας και δεν διστάζει να μοιρά...
03:30 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: Καλοκαιρινές διακοπές στην Άνδρο με τη Λένα Δροσάκη

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει επιστρέψει εδώ και λίγες μέρες στην Ελλάδα, μετά από ένα αξέχαστο ταξ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια