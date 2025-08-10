Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό μπικίνι και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί λίγο πριν από τα γενέθλιά της – ΦΩΤΟ

Η Κάιλι Τζένερ, μέλος της διάσημης οικογένειας Καρντάσιαν–Τζένερ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά σέξι φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τις με τη λεζάντα «τελευταία Παρασκευή στα 27 μου».

Η ανάρτηση έγινε μια ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, με την ίδια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με ένα κόκκινο κρασί στο χέρι. Η επιχειρηματίας και influencer συνηθίζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές με το κοινό της, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των 400 εκατομμυρίων και πλέον ακολούθων της.