Enikos Newsroom

κοινωνία

Φαράγγι της Σαμαριάς: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης του πολυτραυματία 60χρονου – Τον κουβάλησαν στα χέρια για 7 χλμ. – ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία άνδρα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα, τον οποίο παρέλαβε ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο του δρυμού και τον μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Χανίων με κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στο θώρακα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν επτά χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, ώστε να προσεγγίσουν το ελικοδρόμιο από το 4,5 χλμ. όπου συνέβη το ατύχημα.

XANIA 2

ΧΑΝΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ

11 άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr- ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.

XANIA 2

Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος χάρη και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της κατάστασης του 60χρονου για τη μεταφορά του.

