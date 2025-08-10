Το mail που «κάρφωσε» τον πρώην αστυνομικό και TikToker και όσα ισχυρίστηκε στον Ανακριτή – «Είχα πάρει μια περίεργη δόση χαπιών»

Ένα mail που έφτασε στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στις 21 του περασμένου Νοέμβρη αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον 30χρονο πρώην αστυνομικό και γνωστό tiktoker που συνελήφθη τη Δευτέρα (5/8) μαζί με έναν 22χρονο φίλο του και κατηγορείται μεταξύ άλλων για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

«Κανείς δεν τον ακουμπάει»

«Ο μισθός που λαμβάνει είναι 20 χιλιάδες ευρώ τον μήνα σε αντάλλαγμα υπηρεσιών προστασίας και των ναρκωτικών που διακινούνται στο κέντρο διασκέδασης. Ο διάσημος αστυνομικός του TikTok που ντροπιάζει καθημερινά την Ελληνική Αστυνομία και κανείς δεν τον ακουμπάει», ανέφερε η καταγγελία.

Οι αδιάφθοροι έκαναν άρση τηλεφωνικού απορρήτου του πρώην αστυνομικού ώστε να διαπιστώσουν αν είχαν βάση οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να επικοινωνεί ωστόσο υπήρχαν ύποπτες επικοινωνίες που μπήκαν στο μικροσκόπιο της έρευνας.

«Δεν μπορούσα να σηκωθώ…»

«Είχα πάρει μια περίεργη δόση χαπιών. Ε από… τα δοκίμασα. Μου έδωσε ένας φίλος και δεν μπορούσα να συνέλθω, 16 ώρες κοιμήθηκα. Ήθελα να δοκιμάσω και τι είναι γιατί μου είχαν πει ότι είναι ωραίο και δεν μπόρεσα να σηκωθώ…», ανέφερε ο ίδιος σε κάποια από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του.

Για αρκετό καιρό, οι άνδρες του Εσωτερικών Υποθέσεων προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία τα οποία ίσως τον συνέδεαν με ναρκωτικά.

«Της λέω βγάζω και μου λένε ρε, συ να δοκιμάσουμε, λέει πρώτη φορά. Λέω, ναι και με το που κάνουν αρχίζουν να γλείφονται σαν… μέσα στο μαγαζί. Έκλεισα τις κουρτίνες και ξεκίνησα.

Σημειώνεται ότι ο πρώην αρχιφύλακας παραιτήθηκε από το Σώμα στις 30 Ιουνίου.

Αρνήθηκε κάθε σχέση με την κοκαΐνη

Ο 34χρονος που μαζί με τον φίλου του κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε σχέση με την ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο σπίτι του μετά την έρευνα των Αρχών.

Υπενθυμίζεται πως και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Όπως αναφέρει το MEGA, ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης.

«Ο συγκατηγορούμενός μου στη θέα τόσο των αστυνομικών, όσο και τη δική μου προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο μας στο διαμέρισμα και έπειτα κατευθύνθηκε προς την τουαλέτα, όπου και τον ακινητοποίησαν. Έπειτα, με ενημέρωσαν ότι εκείνος στη διάρκεια των δευτερολέπτων που παρέμεινε στην τουαλέτα έως την είσοδο των αστυνομικών απέρριψε εκτός παραθύρου σε ακάλυπτο χώρο συσκευασία πιθανώς εμπεριέχουσα ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη). Ουδεμία σχέση έχω με την κατεχόμενη από τον συγκατηγορούμενό μου ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ούτε γνώση για την ύπαρξη της εντός της οικίας μου. Σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η τυχόν κατοχή ή επιμελώς απόκρυψη εκ μέρους του, των ανωτέρω, γεγονός το οποίο ουδέποτε θα επέτρεπα ούτε θα αποδεχόμουν».

Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.