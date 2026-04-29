Καλαμάτα: Παλιός γνώριμος των αρχών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο – Οι νεότερες πληροφορίες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δολοφονία Καλαμάτα

Παλιός γνώριμος των Αρχών ήταν ο 44χρονος Αλβανός που εντοπίστηκε δολοφονημένος το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) μέσα σε στάβλο, στην περιοχή του Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.

Το θύμα δεν ήταν μόνιμος κάτοικος της Καλαμάτας, αλλά της Κορίνθου, ενώ πριν από μερικά χρόνια είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eleftheriaonline.gr.

Τον είχαν πυροβολήσει με καραμπίνα

Ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας, λίγο μετά τις 15:30, χθες, από ένα ζευγάρι που ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Η 50χρονη -κόρη του 90χρονου στον οποίο ανήκει ο στάβλος- και ο 47χρονος Αλβανός σύντροφός της, που τον βρήκαν νεκρό, ανέφεραν ότι το θύμα ήταν φιλοξενούμενός τους στον στάβλο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 47χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα.

Μέχρι στιγμής το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Νωρίς το απόγευμα χθες, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, που απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

Σύμφωνα με το Mega, οι πρώτοι μάρτυρες που μίλησαν στις Αρχές, φέρεται πως ανέφεραν ότι ο 42χρονος είχε συνεχώς κόντρα με έναν άνδρα που είχε εργασιακές σχέσεις μαζί του. Η αστυνομία αναζητεί αυτόν τον άνδρα και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο σημείο του εγκλήματος μετέβη και ιατροδικαστής από την Κόρινθο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στην Αστυνομία, προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

