Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο – Φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε στάβλο στην Καλαμάτα, στην περιοχή Μπουρνιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, βάσει των ευρημάτων, δεν αποκλείουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί κάποιο όπλο στο σημείο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikos.gr, εντοπίστηκε νεκρός από άνδρα αλβανικής καταγωγής που τον φιλοξενούσε.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

 

 

 

 

