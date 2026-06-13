Συνήγορος του Πολίτη: Πάνω από 20.000 αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη το 2025

Σταθερή αυξητική είναι η τάση στον αριθμό νέων αναφορών προς το Συνήγορο του Πολίτη, όπως προκύπτει από το Δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026, ενώ το 2025 οι αναφορές των πολιτών είχαν ξεπεράσει τις 20.000, για πρώτη φορά από την ίδρυση του θεσμού.

Γιατί διαμαρτύρονται οι πολίτες και τι ζητούν…

Μια πωλήτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Σε μαθήτρια που είχε διαγνωστεί με «Γενικές μαθησιακές δυσκολίες», από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), στερήθηκε το μέτρο ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων .

(ΚΕΔΑΣΥ), στερήθηκε το μέτρο ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών και . Πολίτης από την Ικαρία ζήτησε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ολοένα και συχνότερων πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχή του νησιού, λόγω αυθαίρετης κατασκευής στην εκβολή ρέματος.

Αυτές είναι μόλις μερικές από τις χιλιάδες αναφορές που δέχθηκε ο ΣτΠ το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποθέσεις σχετιζόμενες με την ασφαλιστική διοίκηση, τις διακρίσεις στην εργασία, τη μη εφαρμογή του νόμου για την προστασία ευάλωτων ομάδων, τη μη τήρηση των ρυθμίσεων για τη δόμηση, καθώς και σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τόσο φυσικό όσο και οικιστικό.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, οι χιλιάδες αναφορές που δέχεται, αποτελούν «ένδειξη των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάτοικοι της χώρας και νομικά πρόσωπα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, η ποιότητα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η υποβάθμιση του δημόσιου χώρου, η κατάσταση των δημόσιων υποδομών και δικτύων, η αυθαίρετη δόμηση και παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και παραλίες, είναι τα κυριότερα «πεδία» για τα οποία οι πολίτες ζητούν δίκιο, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης.

Η ΔΥΠΑ… ανεβαίνει στις αρνητικές προτιμήσεις των πολιτών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θέματα που αφορούν στη ΔΥΠΑ φαίνεται ότι συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο πλέον την αρνητική «κριτική» των πολιτών. Συγκριτικά με το 2025 όλο και περισσότερο πλέον καταφεύγουν στον Συνήγορο για υποθέσεις που αφορούν σε: γενικές καθυστερήσεις μετά τις αναδιαρθρώσεις που έκαναν και μηχανογραφικά προβλήματα, προπληρωμένη κάρτα, κοινωνικό τουρισμό, καθυστερήσεις επιδομάτων και ενστάσεων κτλ.

Ο Ανδρέας Ποττάκης εκτιμά πως οι πολίτες δυσκολεύονται στη λήψη ποιοτικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίας. Η επαφή με τη δημόσιοι διοίκηση… δεν προκαλεί πάντα «χαμόγελο». «Εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κακοδιοίκησης, καθυστερήσεων, διαδικαστικών στρεβλώσεων, σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, ανεπαρκούς επικοινωνίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Συνήγορος του Πολίτη, εξηγώντας πως «η ψηφιακή μετάβαση της διοίκησης βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης», έτσι… «προκύπτουν προβλήματα τόσο στην πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες όσο και στην επανεξέταση σφαλμάτων και την επικοινωνία».

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ποττάκη, υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκυριακά και προκύπτουν από «συγκεκριμένες στρεβλώσεις στη διοικητική λειτουργία, μεταρρυθμίσεις σε τομείς διοικητικής δράσης, αλλαγές δομικές αλλά και διαδικαστικές, έκτακτες ανάγκες για αυξημένη παροχή υπηρεσιών». Στον αντίποδα, όμως, υπάρχουν και παγιωμένα θέματα τα οποία καταδεικνύουν το αν και κατά πόσο η διοίκηση ανταποκρίνεται σωστά τόσο στις προσδοκίες, όσο και στις απαιτήσεις των πολιτών.

Κατά πόσο συμμορφώνεται η Διοίκηση στις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Ενθαρρυντικό ως φαίνεται το γεγονός, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ποττάκη, του υψηλού βαθμού συμμόρφωσης στις επισημάνεις της Αρχής: «Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης και στη θωράκιση των δικαιωμάτων των διοικούμενων, των συμπολιτών μας».