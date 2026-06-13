Αίγιο: Στην ανακρίτρια ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – Σε κλίμα οδύνης η κηδεία μάνας και γιου

Ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή δηλώνοντας αθώος. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των στοιχείων για το κίνητρο, ενώ το «τελευταίο αντίο» στα θύματα ειπώθηκε σε κλίμα οδύνης.

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Αίγιο, δολοφονία, Ιταλός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φονικό, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δηλώνει αθώος.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, χωρίς να έχουν εντοπιστεί σημάδια παραβίασης ή ύποπτες κινήσεις από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της τραγωδίας.
  • Σε κλίμα σιωπής, θρήνου και οδύνης ειπώθηκε το «τελευταίο αντίο» στη Μαρία και τον γιο της Ολύμπιο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγιαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου μεταφέρθηκε ο Ιταλός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

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Μέχρι στιγμής ο φερόμενος ως δράστης αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το διπλό έγκλημα και δηλώνει αθώος αν και έχει να αντιμετωπίσει το ιδιαιτέρως βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Ο 65χρονος ισχυρίζεται πως την ώρα της δολοφονίας δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, καθώς κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο του σπιτιού στο οποίο εκτυλίχθηκε η ανείπωτη αυτή τραγωδία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η απολογία του θα γίνει μέσω υπομνήματος.

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Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των στοιχείων που θα οδηγήσουν στην αλήθεια, τι έγινε το βράδυ του φονικού και ποιο ήταν το κίνητρο.

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Στο σπίτι όπου βρίσκονταν τα θύματα και ο φερόμενος ως δράστης, αφ’ ενός δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια παραβίασης, αφ’ ετέρου οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει κάποια ύποπτη κίνηση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Το «τελευταίο αντίο» σε μάνα και γιο στο Λόγγο Αιγίου

Στο Λόγγο όπου θα ειπωθεί το «τελευταίο αντίο» στη Μαρία και τον γιο της Ολύμπιο επικρατεί σιωπή, θρήνος και ατμόσφαιρα οδύνης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγιαλείας.

 

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