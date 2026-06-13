Μάνος Ιωάννου: «Είναι λάθος μου που το λέω αλλά πιστεύω ότι θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι έχω παιδί στο σπίτι»

Ο Μάνος Ιωάννου, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24, εξέφρασε την άποψη ότι η γονεϊκότητα μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο και να τον ωριμάσει. Παράλληλα, παραδέχθηκε με χιούμορ ότι δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμος να γίνει πατέρας, αν και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά, κάνοντας ειδική αναφορά στον ανιψιό του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάνος Ιωάννου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και μίλησε για τη γονεϊκότητα και το αν θα ήθελε να γίνει πατέρας.
  • Ο ηθοποιός παραδέχθηκε με χιούμορ ότι δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμος για ένα τέτοιο βήμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι έχω παιδί στο σπίτι».
  • Παράλληλα, αποκάλυψε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στα παιδιά, κάνοντας ειδική αναφορά στον ανιψιό του, για τον οποίο δήλωσε: «Τρομερή αδυναμία του έχω αλλά, επειδή το ξέρει κιόλας, γι’ αυτό με ενοχλεί συνεχώς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Μάνος Ιωάννου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24.

Μάνος Ιωάννου για την προσωπική του ζωή: «Έχω περάσει και από τοξικές σχέσεις – Οι διακυμάνσεις είναι το χειρότερο»

Ο  ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι η γονεϊκότητα μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο, σημειώνοντας πως «δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ωριμάζουν στη σχέση. Σίγουρα ένα παιδί θα σε ωριμάσει. Δεν γίνεσαι ξαφνικά σοβαρός αλλά, σιγά σιγά, καταλαβαίνεις, όταν βγαίνεις από το σπίτι ότι έχεις και έναν άνθρωπο από πίσω. Έναν άνθρωπο που πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να ‘σαι σωστός».

Αναφερόμενος στο αν θα ήθελε να γίνει πατέρας, ο Μάνος Ιωάννου παραδέχθηκε με χιούμορ ότι δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμος για ένα τέτοιο βήμα. «Τώρα, αν με ρωτήσεις αν θα έκανα παιδί, είναι λάθος μου που το λέω αλλά πιστεύω ότι, επειδή είμαι ακόμα παιδί εγώ, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι έχω παιδί στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στα παιδιά, κάνοντας ειδική αναφορά στον ανιψιό του.

«Μπορεί να ήμουν και ο καλύτερος γονιός, γιατί έχω αδυναμία πάρα πολύ στα παιδιά. Μέχρι ένα σημείο γιατί έχω έναν ανιψιό που… με πρήζει! Τρομερή αδυναμία του έχω αλλά, επειδή το ξέρει κιόλας, γι’ αυτό με ενοχλεί συνεχώς», ανέφερε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ