Έφτασε στη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Ρόδο έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων περιοδειών που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα.

Υγεία, τουρισμός, πολιτισμός… οι πολίτες σε προτεραιότητα

Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου και αργότερα το Κεντρικό Λιμάνι όπου και θα αναφερθεί στο σχεδιασμό που αφορά τη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα προεδρεύσει σύσκεψης με εκπροσώπους φορέων από τον τομέα του τουρισμού και το μεσημέρι αναμένεται να συναντηθεί με πολίτες σε καφέ στο κέντρο της πόλης.

Με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους του νησιού, τον αρχαιολογικό χώρο «Πέρβολα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμα είναι η επίσκεψη στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ώστε να δει από κοντά τις εργασίες αποκατάστασής του, αλλά και στο ιστορικό μνημείο, το νεκροταφείο του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου.