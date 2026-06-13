Έφτασε στη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Ρόδο στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης, η οποία εντάσσεται στις στοχευμένες περιοδείες του ανά την Ελλάδα. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επισκέψεις σε νοσοκομείο, λιμάνι, αρχαιολογικούς χώρους και συναντήσεις με εκπροσώπους του τουρισμού και πολίτες, με άξονες την υγεία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

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Πολιτική

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Ρόδο έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.
  • Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Παλιό Νοσοκομείο και το Κεντρικό Λιμάνι, ενώ μαζί με την υπουργό Πολιτισμού θα δει τον αρχαιολογικό χώρο «Πέρβολα».
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη Ρόδο έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων περιοδειών που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα.

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Υγεία, τουρισμός, πολιτισμός… οι πολίτες σε προτεραιότητα

Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου και αργότερα το Κεντρικό Λιμάνι όπου και θα αναφερθεί στο σχεδιασμό που αφορά τη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα προεδρεύσει σύσκεψης με εκπροσώπους φορέων από τον τομέα του τουρισμού και το μεσημέρι αναμένεται να συναντηθεί με πολίτες σε καφέ στο κέντρο της πόλης.

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Με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους του νησιού, τον αρχαιολογικό χώρο «Πέρβολα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμα είναι η επίσκεψη στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, ώστε να δει από κοντά τις εργασίες αποκατάστασής του, αλλά και στο ιστορικό μνημείο, το νεκροταφείο του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου.

 

 

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