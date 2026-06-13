Γυναίκα μοιράζεται τις 5 ασκήσεις που την βοήθησαν να χάσει σχεδόν 8 κιλά – «Ο συνδυασμός τους επιτάχυνε την απώλεια λίπους»

Η απώλεια βάρους δεν απαιτεί απαραίτητα ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Μια fitness coach από το Ντουμπάι αποκάλυψε τις πέντε ασκήσεις που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της και τη βοήθησαν να χάσει 7,7 κιλά μέσα σε δύο μήνες. Οι κινήσεις αυτές ενεργοποιούν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, αυξάνοντας την καύση θερμίδων και υποστηρίζοντας τη μείωση του σωματικού λίπους.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε σχεδόν 8 κιλά σε 2 μήνες

Η απώλεια βάρους συχνά συνδέεται με αυστηρές δίαιτες και πολύωρες προπονήσεις στο γυμναστήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με μια fitness coach από το Ντουμπάι, η συνέπεια σε λίγες αλλά στοχευμένες ασκήσεις μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Tripti, ειδικός στη φυσική κατάσταση, την ενδυνάμωση και τη γιόγκα, μοιράστηκε πρόσφατα την προσωπική της εμπειρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι κατάφερε να χάσει 7,7 κιλά μέσα σε μόλις δύο μήνες. Όπως εξηγεί, η επιτυχία της βασίστηκε στον συνδυασμό μιας ισορροπημένης διατροφής και πέντε ασκήσεων που μπορούν να εκτελεστούν εύκολα στο σπίτι.

Οι συγκεκριμένες ασκήσεις ενεργοποιούν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλοντας στην καύση λίπους σε ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της κοιλιάς. Σύμφωνα με την ίδια, η σταθερή εφαρμογή του προγράμματος ήταν καθοριστική για τη μεταμόρφωσή της.

«Έχασα 7,7 κιλά κάνοντας αυτές τις σύνθετες ασκήσεις και ακολουθώντας μια καθαρή διατροφή. Ο συνδυασμός τους επιτάχυνε την απώλεια λίπους και βελτίωσε σημαντικά τη φυσική μου κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ακολουθούν οι πέντε ασκήσεις που, όπως υποστηρίζει, τη βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της.

5 ασκήσεις που βοηθούν στην καύση λίπους και μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Ροκανίσματα «αγκώνας-γόνατο»

Άγγιγμα δαχτύλων από όρθια θέση

Στροφές με το γόνατο

Ψηλά γόνατα (High Knees / High-Knee March)

Πλάγιες άρσεις ποδιών με το βάρος πάνω από το κεφάλι (Overhead Dumbbell Lateral Leg Raise)

Ροκανίσματα «αγκώνας-γόνατο» (Knee-To-Elbow Crunches)

Η Tripti ξεκινά το πρόγραμμά της με αυτή την άσκηση, η οποία ενεργοποιεί τον πυρήνα (κοιλιακούς) και το κάτω μέρος του σώματος.

Για αρχάριους: 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά, χρησιμοποιώντας μόνο το βάρος του σώματος. Εκπνεύστε καθώς σηκώνετε το πόδι και εισπνεύστε κατά την επιστροφή.

Για προχωρημένους: Προσθέστε βάρη και αυξήστε τις επαναλήψεις στις 20 ανά πλευρά, εστιάζοντας στις ελεγχόμενες κινήσεις και όχι στην ταχύτητα.

Άγγιγμα δαχτύλων από όρθια θέση (Standing Knee-to-Toe Touch)

Μια απλή άσκηση που στοχεύει στους κοιλιακούς, τους οπίσθιους μηριαίους και τους καμπτήρες του ισχίου, βελτιώνοντας παράλληλα την ισορροπία.

Για αρχάριους: Ξεκινήστε αργά με 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά χωρίς βάρος για να μάθετε την κίνηση.

Για προχωρημένους: Εκτελέστε 15-20 επαναλήψεις ανά πλευρά κρατώντας έναν αλτήρα (π.χ. 10 κιλών), αυξάνοντας την ένταση αλλά διατηρώντας τη σωστή στάση σώματος.

Στροφές με το γόνατο (Knee Twist Exercise)

Αυτή η κίνηση ενδυναμώνει τους πλάγιους κοιλιακούς και βελτιώνει την κινητικότητα του κορμού. Σηκώνετε το ένα γόνατο και στρίβετε τον πάνω κορμό προς αυτό.

Για αρχάριους: 10 ελεγχόμενες επαναλήψεις σε κάθε πλευρά.

Για προχωρημένους: 15-20 επαναλήψεις κρατώντας ένα βάρος 5-10 κιλών, δίνοντας έμφαση στη σωστή πίεση των κοιλιακών κατά τη στροφή.

Ψηλά γόνατα (High Knees / High-Knee March)

Μια εξαιρετική καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio) που ενεργοποιεί τους γλουτούς, τα πόδια και τον πυρήνα, ενώ εκτοξεύει την αντοχή.

Για αρχάριους: Επιλέξτε την εκδοχή “High-Knee March” (βηματισμός με ψηλά γόνατα) για 10-12 επαναλήψεις σε σταθερό, άνετο ρυθμό.

Για προχωρημένους: Κρατήστε ελαφριούς αλτήρες στα χέρια και εκτελέστε την άσκηση με ένταση για 45-60 δευτερόλεπτα.

Πλάγιες άρσεις ποδιών με το βάρος πάνω από το κεφάλι (Overhead Dumbbell Lateral Leg Raise)

Η ιδανική άσκηση για το κλείσιμο της ρουτίνας, καθώς γυμνάζει ώμους, κοιλιακούς, γλουτούς και εξωτερικούς μηρούς, βελτιώνοντας τη σταθερότητα.

Για αρχάριους: 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά με το βάρος του σώματος, προσέχοντας να μένει ο κορμός ίσιος χωρίς να γέρνει στο πλάι.

Για προχωρημένους: Κρατήστε έναν μέτριο ή βαρύ αλτήρα πάνω από το κεφάλι και κάντε 15-20 αργές, ελεγχόμενες άρσεις ανά πόδι για μέγιστη ενεργοποίηση των μυών.

Η συμβουλή της coach για σίγουρα αποτελέσματα

Η Tripti ολοκληρώνει το βίντεό της δίνοντας τη χρυσή συμβουλή απευθυνόμενη σε κάθε άνθρωπο που θέλει να δει πραγματική αλλαγή στο σώμα του: «Συνδυάστε αυτές τις ασκήσεις με καθαρή διατροφή, ποιοτικό ύπνο και καθημερινή κίνηση. Θα αρχίσετε να παρατηρείτε διαφορά όχι μόνο στα κιλά, αλλά στη δύναμη, την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σας. Να θυμάστε: η συνέπεια είναι το κλειδί και η πειθαρχία είναι αυτή που φέρνει τα αποτελέσματα».