Από τα 84 στα 54 κιλά: Γυναίκα μοιράζεται τις 6 απλές ασκήσεις cardio που την βοήθησαν να χάσει βάρος

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Η απώλεια βάρους είναι αποτέλεσμα συνδυασμού υγιεινής διατροφής, άσκησης και συνέπειας. Μια γυναίκα που έχασε 30 κιλά, μοιράζεται τη ρουτίνα ασκήσεων cardio που ακολούθησε καθώς και τις τροφές που την βοήθησαν να αντιμετωπίσει το φούσκωμα και να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά μοιράζεται τη ρουτίνα cardio που ακολουθούσε: Οι 6 ασκήσεις που έκανε στο σπίτι

Η απώλεια βάρους δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση γρήγορων και πρόσκαιρων λύσεων. Αντίθετα, βασίζεται στο «χτίσιμο» συνηθειών που μπορείτε να υιοθετήσετε μακροπρόθεσμα. Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, η Anjali Sachen εξηγεί πώς η συνέπεια μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε 9 έως 10 κιλά λίπους.

Η ίδια κατάφερε να πέσει από τα 84 κιλά στα 54 κιλά, ακολουθώντας ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα. Αποκαλύπτοντας την απλή της ρουτίνα cardio (αερόβιας άσκησης) που τον βοήθησε να χάσει 30 κιλά, εξήγησε ότι η σταθερότητα μπορεί να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο σώμα σας.

Οι 6 ασκήσεις cardio που προτείνει η Anjali για καύση λίπους

High Knees

Jumping Jacks

Kickbacks

Jumping Squats

Jumping Lunges

Mountain Climbers

High Knees (άρση γονάτων)

Σετ και επαναλήψεις: 4 σετ των 20 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Πρόκειται για μια δυναμική αερόβια άσκηση όπου τρέχετε ή βηματίζετε επί τόπου, σηκώνοντας τα γόνατα στο ύψος των γοφών και κινώντας ρυθμικά τα χέρια. Είναι εξαιρετική άσκηση για την αύξηση των παλμών, την ενδυνάμωση του κάτω μέρους του σώματος και την ενεργοποίηση του πυρήνα.

Jumping Jacks (εκτάσεις-ανατάσεις με αναπήδηση)

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 50 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Με ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα, εκτελείτε άλματα ανοίγοντας ταπόδια στο πλάι, ενώ ταυτόχρονα σηκώνετε τα χέρια ψηλά σχηματίζοντας τόξο.

Kickbacks (ασκήσεις έκτασης)

Σετ και επαναλήψεις: Τουλάχιστον 3 σετ των 20 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Με τα χέρια στη μέση, κλωτσάτε τα πόδια προς τα πίσω, προσπαθώντας να αγγίξετε τις φτέρνες με τα χέρια σας.

Jumping Squats (καθίσματα με άλμα)

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 12 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Συνδυάζει το κλασικό κάθισμα (squat) με ένα κατακόρυφο άλμα. Βοηθά στην ενδυνάμωση των ποδιών ενώ παράλληλα απογειώνει τις καύσεις.

Jumping Lunges (προβολές με άλμα)

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 10 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Αντί για στατικές προβολές, ξεκινάτε σε θέση προβολής, κάνετε άλμα για να αλλάξετε τη θέση των ποδιών στον αέρα και προσγειώνεστε ομαλά στην αντίθετη προβολή.

Mountain Climbers (αναρριχητές)

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 15 επαναλήψεων.

Πώς εκτελείται: Αρχίζετε από την κλασική θέση σανίδας (plank) και φέρνετε εναλλάξ τα γόνατα γρήγορα προς το στήθος. Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για την ενδυνάμωση των κοιλιακών και τη σταθερότητα των ώμων.

Διατροφικά tips κατά του φουσκώματος

Παράλληλα με τη γυμναστική, η Anjali επεσήμανε ότι οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, τα γρήγορα γεύματα (fast food), τα αναψυκτικά και τα τρόφιμα με πολύ ζάχαρη ευθύνονται συχνά για το πρήξιμο στην κοιλιά.

Για να αποκτήσετε πιο επίπεδη κοιλιά, συνιστά να αντικαταστήσετε αυτές τις τροφές με υγιεινές επιλογές που μειώνουν το φούσκωμα, όπως:

Μπανάνες

Νερό καρύδας

Σπανάκι

Αβοκάντο

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας με στόχο την απώλεια βάρους, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.