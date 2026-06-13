Τραμπ: Εξουδετερώθηκε ο ηγέτης της συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας – Βίντεο από το χτύπημα ακριβείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια επιδρομή που σκότωσε τον Έκτορ Ράθενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστό ως Νίνιο Γκερέρο, τον αρχηγό της συμμορίας της Βενεζουέλας, Τρεν ντε Αράγκουα. Η ενέργεια συντονίστηκε στενά με τη Βενεζουέλα, με επιβεβαίωση του θανάτου του Γκερέρο και από το Πεντάγωνο και το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια επιδρομή που σκότωσε τον Έκτορ Ράθενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστό ως Νίνιο Γκερέρο, τον αρχηγό της συμμορίας Τρεν ντε Αράγκουα της Βενεζουέλας.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι «Κατά την καθοδήγησή μου, η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε ένα γρήγορο και θανατηφόρο χτύπημα για να εκτελέσει με επιτυχία τον Νίνο Γκερέρο», προσθέτοντας ότι η ενέργεια «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα».
  • Τόσο ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν την επιχείρηση, με το υπουργείο να αναφέρει ότι ο Γκερέρο εξουδετερώθηκε και την πραγματοποίηση της επιχείρησης μέσω συνεργασίας των αρχών.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια επιδρομή που σκότωσε τον Έκτορ Ράθενφορντ Γκερέρο Φλόρες, επίσης γνωστό ως Νίνιο Γκερέρο, τον αρχηγό της συμμορίας της Βενεζουέλας, Τρεν ντε Αράγκουα.

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«Κατά την καθοδήγησή μου, η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε ένα γρήγορο και θανατηφόρο χτύπημα για να εκτελέσει με επιτυχία τον Νίνο Γκερέρο, τον διαβόητο ηγέτη της Τρεν Ντε Αραγκουά, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής.

«Αυτή η ενέργεια συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά» τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

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Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε στο X ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ότι ο Γκερέρο «επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής».

Το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξαν συγκρούσεις με μέλη εγκληματικών ομάδων, στις οποίες ο αρχηγός, Γκερέρο, εξουδετερώθηκε. Η επιχείρηση περιελάμβανε εξειδικευμένη τεχνολογική υποστήριξη και πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών των δύο χωρών, ανέφερε το υπουργείο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τον Γκερέρο και άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης Tren de Aragua με κυρώσεις για φερόμενη εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος.

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