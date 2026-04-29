Αυστραλία: Σοκ στη Μελβούρνη – Γυναίκα χτύπησε σερβιτόρα με πιάτο στο πρόσωπο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

στιγμιότυπο βίντεο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Μελβούρνη περιστατικό βίας. Γυναίκα καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας να χτυπά με πιάτο στο πρόσωπο εργαζόμενη καφέ, τραυματίζοντάς την.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το καφέ La Vallee, στην περιοχή Essendon, στα βόρεια της πόλης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο βίντεο φαίνεται η σερβιτόρα να περπατά κρατώντας πιάτα προς εξυπηρέτηση πελατών, όταν μια περαστική γυναίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση παραλίγο να συγκρουστεί μαζί της.

Αμέσως μετά, η γυναίκα χτυπά το πιάτο προς το πρόσωπο της εργαζόμενης και στη συνέχεια ρίχνει τα υπόλοιπα πιάτα στο έδαφος.

Τραυματισμός και έκκληση για πληροφορίες

Από την επίθεση, η σερβιτόρα έσπασε ένα δόντι, σύμφωνα με το καφέ, το οποίο δημοσίευσε το βίντεο ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση της δράστιδας.

Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τη συμπεριφορά αυτής της γυναίκας. Αν την αναγνωρίζετε, στείλτε μας μήνυμα. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Κύμα αντιδράσεων στα social media

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες καταδίκασαν την επίθεση, με σχόλια όπως «ελπίζουμε να είναι καλά η εργαζόμενη» και «τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην κοινωνία».

Ο επιχειρηματίας Άντριαν Πορτέλι παρενέβη επίσης, γράφοντας ότι «αυτή η συμπεριφορά πρέπει να εξαλειφθεί».

Στήριξη από την τοπική κοινότητα

Τοπικές επιχειρήσεις έσπευσαν να στηρίξουν τη σερβιτόρα, προσφέροντας βοήθεια.

Οδοντιατρείο της περιοχής δήλωσε ότι θα καλύψει δωρεάν την αποκατάσταση του δοντιού της, ενώ εστιατόριο προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ίδια και την οικογένειά της.

Χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για το περιστατικό, ενώ οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε σύλληψη.

Το καφέ συνεχίζει να ζητά πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας, ελπίζοντας ότι το υλικό από τις κάμερες θα οδηγήσει στον εντοπισμό της.

