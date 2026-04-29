Φαλάσαρνα: Άνοιξαν δρόμο σε περιοχή Natura στην παραλία – Υποβλήθηκε μήνυση – Δείτε βίντεο

Σε διάνοιξη παράνομου δρόμου, στα βόρεια της μεγάλης παραλίας στα Φαλάσαρνα, φαίνεται πως προχώρησαν άγνωστοι το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με καταγγελίες λουόμενων.

Το σημείο επισκέφθηκε χθες κλιμάκιο της δασικής υπηρεσίας, και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια. Άλλωστε πρόκειται για περιοχή natura με ιδιαίτερα υψηλή περιβαλλοντική αξία και μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα παρότι δεν είναι σαφές αν πρόκειται για εργασίες εντός ζώνης αιγιαλού ή εκτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από τις υπηρεσίες υποβλήθηκε μήνυση και μάλιστα σήμερα θα βρεθεί στο σημείο δασονόμος ενώ η περιοχή θα κηρυχθεί αναδασωτέα.