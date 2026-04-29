Το superyacht που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ: Ρώσος ολιγάρχης ο ιδιοκτήτης του – Η στενή φιλία με τον Πούτιν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters

Ένα πολυτελές superyacht που συνδέεται με έναν από τους στενότερους συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατέστη δυνατή η διέλευση.

Το ταξίδι του «Nord» μέσα από τα Στενά

Το σκάφος «Nord», μήκους 142 μέτρων, ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ του Ομάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αποτελώντας ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά σκάφη που πέρασαν από την περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας Marine Traffic, το γιοτ αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε σε μαρίνα της πρωτεύουσας του Ομάν το πρωί της Κυριακής.

Δεν είναι σαφές αν έλαβε άδεια από το Ιράν για τη διέλευση, ενώ η πορεία του φαίνεται να ακολουθεί διαδρομή που χρησιμοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τις ιρανικές αρχές.

Ο άνθρωπος πίσω από το superyacht

Το «Nord» συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας και στενό σύμμαχο του Κρεμλίνου.

Αν και δεν εμφανίζεται ως επίσημος ιδιοκτήτης, τα αρχεία δείχνουν ότι το σκάφος καταχωρήθηκε το 2022 σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του.

Με περιουσία που εκτιμάται στα 37 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ο Μορντάσοφ έχει χτίσει την αυτοκρατορία του κυρίως μέσω της χαλυβουργίας και της μεταλλευτικής, ως επικεφαλής της Severstal.

Ο Αλεξέι Μορντάσοφ, Yevgeny Messman / TASS
Κυρώσεις και μετακινήσεις πολυτελών σκαφών

Ο Μορντάσοφ έχει τεθεί υπό κυρώσεις από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πολλά από τα γιοτ Ρώσων ολιγαρχών έχουν κατασχεθεί ή αποκλειστεί από ευρωπαϊκά λιμάνια, οδηγώντας στη μετακίνησή τους προς περιοχές εκτός της εμβέλειας των δυτικών κυρώσεων, όπως η Μέση Ανατολή και η Ασία.

Παρά τις πιέσεις, χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν προχωρήσει σε κατάσχεση του «Nord».

Ένα πέρασμα μέσα σε γεωπολιτική ένταση

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή ως απάντηση σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι πλοία που πλησιάζουν ενδέχεται να στοχοποιηθούν.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα αναχαιτίζουν ή θα αποτρέπουν σκάφη που κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια.

Η θαλάσσια κίνηση στην περιοχή έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, με το Brent να φτάνει τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Πολυτέλεια εν πλω

Το «Nord», αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων, διαθέτει μεταξύ άλλων ελικοδρόμιο, πισίνα, κινηματογράφο, γυμναστήριο και ακόμη και υποβρύχιο, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 36 επισκέπτες και πλήρωμα 42 ατόμων.

Η διέλευσή του από μια τόσο ασταθή και στρατιωτικά ελεγχόμενη περιοχή υπογραμμίζει τόσο τη ρευστότητα της κατάστασης όσο και τα ερωτήματα γύρω από τις εξαιρέσεις που φαίνεται να ισχύουν για ορισμένους ισχυρούς παίκτες.

