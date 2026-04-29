Ουκρανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο διακίνησης όπλων – Στη λίστα παραληπτών ο Στίβεν Σιγκάλ και φιλορωσικές προσωπικότητες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Στίβεν Σιγκάλ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο – 30 Μαΐου 2024. Φωτογραφία: Ansa/EPA/Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin Pool.
Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν παράνομο δίκτυο διακίνησης όπλων, το οποίο φέρεται να προμήθευε οπλισμό σε φιλορωσικές προσωπικότητες και πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός ηθοποιός Στίβεν Σιγκάλ.

Από κατεχόμενα εδάφη και λαθραίες εισαγωγές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας στις 28 Απριλίου, το δίκτυο προμηθευόταν όπλα από προσωρινά κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, καθώς και μέσω παράνομων εισαγωγών από τη Σλοβακία.

Μέρος του οπλισμού διανεμόταν ως «βραβεία» από τον Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στο κατεχόμενο Ντονέτσκ.

Ποιοι φέρονται να έλαβαν όπλα

Οι αρχές ανέφεραν ότι στη λίστα των αποδεκτών περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι και ξένοι ηγέτες.

Μεταξύ αυτών: Κιμ Γιονγκ Ουν, Μπασάρ αλ Άσαντ, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Σεργκέι Σομπιάνιν, Σεργκέι Λαβρόφ, Ραμζάν Καντίροφ, Στίβεν Σιγκάλ, Γιούλια Τσιτσερίνα, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, Αλεξάντερ Σιντιάκιν και Βλαντίμιρ Σάλντο.

Ο ρόλος του Στίβεν Σιγκάλ

Ο Στίβεν Σιγκάλ, που έγινε γνωστός ως αστέρας ταινιών δράσης τη δεκαετία του ’80 και ’90, έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν τα τελευταία χρόνια.

Έχοντας λάβει ρωσική υπηκοότητα και εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει επανειλημμένα υιοθετήσει φιλορωσική ρητορική και επισκεφθεί κατεχόμενες περιοχές.

Οργανωμένο κύκλωμα με διεθνή δράση

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που διακινούσε και τροποποιούσε όπλα μεταξύ κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Πολλοί ύποπτοι συνελήφθησαν στα σύνορα με τη συνεργασία των πολωνικών αρχών, ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε πολωνικό δικαστήριο.

Κατασχέσεις και συνέχεια της έρευνας

Σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο σε Κίεβο, Ζακαρπάτια και Σούμι, οι αρχές κατέσχεσαν δεκάδες πυροβόλα όπλα, μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, καθώς και έγγραφα και εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα.

Οι ουκρανικές αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η Europol.

