ΗΠΑ: Ο Κάρολος «έκλεψε την παράσταση» στο δείπνο στον Λευκό Οίκο με χιούμορ, αιχμές και συμβολισμούς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Aaron Chown/ PA Wire

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνίστησε στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας γέλια αλλά και εντυπώσεις με τις αναφορές του στον Ντόναλντ Τραμπ, την κοινή ιστορία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου και τα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν τις δύο χώρες.

Χιούμορ με ιστορικές αιχμές

Κατά την πρόποσή του, ο Κάρολος αναφέρθηκε με σαρκασμό στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην πυρπόληση του Λευκού Οίκου το 1814 από τους Βρετανούς:

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια “ανάπλασης” του Λευκού Οίκου το 1814».

«Αλλιώς θα μιλούσατε γαλλικά»

Ο βασιλιάς απάντησε με χιούμορ και σε παλαιότερη δήλωση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία χωρίς τις ΗΠΑ η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά.

«Τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε, με τον Αμερικανό πρόεδρο και τους καλεσμένους να ξεσπούν σε γέλια.

Δώρο με ιστορικό βάρος και χιούμορ

Ο Κάρολος προσέφερε στον Τραμπ ένα ιδιαίτερο δώρο: ένα μεγάλο χρυσό καμπανάκι από τον πύργο ελέγχου του υποβρυχίου HMS Trump του Βασιλικού Ναυτικού, που είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στον Ειρηνικό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ας αποτελέσει μαρτυρία της κοινής μας ιστορίας και του λαμπρού μας μέλλοντος», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ:«Και αν ποτέ θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς χτυπήστε το κουδούνι».

Τραμπ: «Έκανε φανταστική ομιλία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε δημόσια τον Κάρολο για την ομιλία του στο Κογκρέσο νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Έκανε μια φανταστική ομιλία. Ζήλεψα», είπε, ενώ πρόσθεσε: «Κατάφερε να σηκώσει όρθιους τους Δημοκρατικούς. Εγώ δεν τα έχω καταφέρει ποτέ».

Φωτογραφία: WireImage
Άποψη του καμπανακίου από το HMS Trump, που προσφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τον βασιλιά Κάρολο, κατά την πρόποση του μονάρχη στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Φωτογραφία: WireImage

Το πρώτο δείπνο της δεύτερης θητείας Τραμπ

Το δείπνο αποτέλεσε το πρώτο επίσημο κρατικό δείπνο της δεύτερης θητείας του Τραμπ και εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, με τον χώρο να έχει διαμορφωθεί με έμπνευση από αγγλικό κήπο.

Διακόσμηση και ατμόσφαιρα

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ επέλεξε διακόσμηση με δέντρα, παρτέρια και άνθη λιλά, ενώ τα τραπέζια ήταν στρωμένα με πράσινα υφάσματα και διακοσμημένα με λουλούδια όπως ranunculus, phlox και κρίνα της κοιλάδας.

Στο σερβίτσιο χρησιμοποιήθηκαν πορσελάνες από την εποχή των Κλίντον και των Μπους.

Μενού τεσσάρων πιάτων

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν δείπνο τεσσάρων πιάτων που περιλάμβανε σαλάτα από καρδιές φοίνικα με αρωματική σος, ραβιόλι με βότανα από τον κήπο του Λευκού Οίκου, φιλέτο γλώσσας με συνοδευτικά λαχανικά και πατάτες, και επιδόρπιο σοκολάτας σε σχήμα κυψέλης με μέλι από τις κυψέλες του Λευκού Οίκου.

Λαμπερές παρουσίες

Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες, ο Τιμ Κουκ, ο Σαμ Άλτμαν, καθώς και προσωπικότητες από τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική.

Παρόντες ήταν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ, όπως η Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του και η Τίφανι Τραμπ.

Στη βραδιά παρευρέθηκαν και δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων οι Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, Νιλ Γκόρσατς και Μπρετ Κάβανο.

Φωτογραφία: Reuters

Εντυπωσιακές εμφανίσεις

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με ροζ strapless φόρεμα Dior, ενώ η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε βαθύ ροζ φόρεμα Fiona Clare με ιστορικό κόσμημα από αμέθυστο και διαμάντια.

Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε γαλάζιο φόρεμα Reem Acra.

Φωτογραφία: Daily Mail

Πολιτική και διπλωματία μέσα από το χιούμορ

Παρά τις πολιτικές διαφορές που είχαν διαφανεί νωρίτερα στην ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο, το δείπνο εξελίχθηκε σε μια βραδιά χαλαρού κλίματος.

Ο Βρετανός μονάρχης χρησιμοποίησε το χιούμορ ως εργαλείο διπλωματίας, γεφυρώνοντας τις αποστάσεις και ενισχύοντας το μήνυμα της ιστορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Τα πρωτότοκα παιδιά είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αυτισμό και αλλεργίες – Τι αποκαλύπτει μελέτη

Σάλτσα ντομάτας για ζυμαρικά: Το μυστικό υλικό που απογειώνει τη γεύση

Επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ και τακτικό επίδομα 565,98 ευρώ: Νέες πληροφορίες για τη χορήγησή τους

ΕΣΠΑ: Αρχίζουν οι αιτήσεις του προγράμματος για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων – Ποιες άλλες δράσεις «τρέχουν»

Αλωπεκία: Οι επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν τυχαία έναν τρόπο να αναστρέψουν την τριχόπτωση χωρίς φάρμακα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

LIVE – 61η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ι...
06:20 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δείπνο στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ λέει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα – Η αναφορά στον Σαίξπηρ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να...
05:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Οι Χούθι δηλώνουν ότι «δεν είναι ουδέτεροι», επαναβεβαιώνοντας την απειλητική για την παγκόσμια ναυτιλία υποστήριξή τους προς το Ιράν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την «πειρατεία» των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, λέγοντα...
02:27 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τα πολεμικά σενάρια που εξετάζουν οι ΗΠΑ για Ιράν: Πιο πιθανή μια επανέναρξη βομβαρδισμών κι όχι μια χερσαία επιχείρηση

Ανοιχτές παραμένουν για τις ΗΠΑ μια σειρά επιλογών αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο Ιρά...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς