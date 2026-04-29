ΗΠΑ: Ο Κάρολος «έκλεψε την παράσταση» στο δείπνο στον Λευκό Οίκο με χιούμορ, αιχμές και συμβολισμούς

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνίστησε στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας γέλια αλλά και εντυπώσεις με τις αναφορές του στον Ντόναλντ Τραμπ, την κοινή ιστορία ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου και τα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν τις δύο χώρες.

Χιούμορ με ιστορικές αιχμές

Κατά την πρόποσή του, ο Κάρολος αναφέρθηκε με σαρκασμό στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην πυρπόληση του Λευκού Οίκου το 1814 από τους Βρετανούς:

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια “ανάπλασης” του Λευκού Οίκου το 1814».

«Αλλιώς θα μιλούσατε γαλλικά»

Ο βασιλιάς απάντησε με χιούμορ και σε παλαιότερη δήλωση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία χωρίς τις ΗΠΑ η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά.

«Τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε, με τον Αμερικανό πρόεδρο και τους καλεσμένους να ξεσπούν σε γέλια.

Δώρο με ιστορικό βάρος και χιούμορ

Ο Κάρολος προσέφερε στον Τραμπ ένα ιδιαίτερο δώρο: ένα μεγάλο χρυσό καμπανάκι από τον πύργο ελέγχου του υποβρυχίου HMS Trump του Βασιλικού Ναυτικού, που είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στον Ειρηνικό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ας αποτελέσει μαρτυρία της κοινής μας ιστορίας και του λαμπρού μας μέλλοντος», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ:«Και αν ποτέ θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς χτυπήστε το κουδούνι».

Τραμπ: «Έκανε φανταστική ομιλία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε δημόσια τον Κάρολο για την ομιλία του στο Κογκρέσο νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Έκανε μια φανταστική ομιλία. Ζήλεψα», είπε, ενώ πρόσθεσε: «Κατάφερε να σηκώσει όρθιους τους Δημοκρατικούς. Εγώ δεν τα έχω καταφέρει ποτέ».



Το πρώτο δείπνο της δεύτερης θητείας Τραμπ

Το δείπνο αποτέλεσε το πρώτο επίσημο κρατικό δείπνο της δεύτερης θητείας του Τραμπ και εντάχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, με τον χώρο να έχει διαμορφωθεί με έμπνευση από αγγλικό κήπο.

Διακόσμηση και ατμόσφαιρα

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ επέλεξε διακόσμηση με δέντρα, παρτέρια και άνθη λιλά, ενώ τα τραπέζια ήταν στρωμένα με πράσινα υφάσματα και διακοσμημένα με λουλούδια όπως ranunculus, phlox και κρίνα της κοιλάδας.

Στο σερβίτσιο χρησιμοποιήθηκαν πορσελάνες από την εποχή των Κλίντον και των Μπους.

Μενού τεσσάρων πιάτων

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν δείπνο τεσσάρων πιάτων που περιλάμβανε σαλάτα από καρδιές φοίνικα με αρωματική σος, ραβιόλι με βότανα από τον κήπο του Λευκού Οίκου, φιλέτο γλώσσας με συνοδευτικά λαχανικά και πατάτες, και επιδόρπιο σοκολάτας σε σχήμα κυψέλης με μέλι από τις κυψέλες του Λευκού Οίκου.

Λαμπερές παρουσίες

Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες, ο Τιμ Κουκ, ο Σαμ Άλτμαν, καθώς και προσωπικότητες από τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική.

Παρόντες ήταν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ, όπως η Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο Έρικ Τραμπ με τη σύζυγό του και η Τίφανι Τραμπ.

Στη βραδιά παρευρέθηκαν και δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων οι Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, Νιλ Γκόρσατς και Μπρετ Κάβανο.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με ροζ strapless φόρεμα Dior, ενώ η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε βαθύ ροζ φόρεμα Fiona Clare με ιστορικό κόσμημα από αμέθυστο και διαμάντια.

Η Ιβάνκα Τραμπ επέλεξε γαλάζιο φόρεμα Reem Acra.

Πολιτική και διπλωματία μέσα από το χιούμορ

Παρά τις πολιτικές διαφορές που είχαν διαφανεί νωρίτερα στην ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο, το δείπνο εξελίχθηκε σε μια βραδιά χαλαρού κλίματος.

Ο Βρετανός μονάρχης χρησιμοποίησε το χιούμορ ως εργαλείο διπλωματίας, γεφυρώνοντας τις αποστάσεις και ενισχύοντας το μήνυμα της ιστορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.