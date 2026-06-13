Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους – Ο 45χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του μόλις 18 μηνών βρέφους, που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ, μετά την ποινική δίωξη την οποία άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος του παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η δίωξη που ασκήθηκε στον 45χρονο είναι κακουργηματική. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που φέρεται να αιφνιδίασε τούς συγγενείς του, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του κι αναζητούν δικηγόρο για να τον υπερασπιστεί.

Οι γιατροί έκαναν στο βρέφος επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα πριν είχε εξεταστεί από παιδίατρο και τού είχε χορηγηθεί αγωγή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι τού έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε.

Στο άκουσμα τού θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο τής προανάκρισης, ο 45χρονος προσέχει ακόμη ένα παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.