Δείπνο στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ λέει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα – Η αναφορά στον Σαίξπηρ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, εισάγοντας το ευαίσθητο ζήτημα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε όσα σχολιάστηκαν στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψής της βασιλικής οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τεταμένη περίοδο στις αμερικανοβρετανικές σχέσεις, αφού ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για ανεπαρκή στήριξη στην εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ζητήματα στη Μέση Ανατολή και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου.

«Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε σε αυτόν τον αντίπαλο, ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα, να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμη φιλία και αιώνιο δεσμό».

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο βασιλιάς δεν έκανε άμεση αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο αναφέρθηκε στην κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, τόνισε τη σημασία της συνεχιζόμενης αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία και προειδοποίησε για τους κινδύνους του απομονωτισμού.

Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν διαχρονικά τη θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, ως συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Φανταστική ομιλία στο Κογκρέσο. Έκανε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ομιλία του βασιλιά Κάρολου στο Κογκρέσο. «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο που έκανε σήμερα μια φανταστική ομιλία στο Κογκρέσο. Έκανε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι — δεν έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω αυτό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω!», είπε ο Τραμπ.

.@POTUS: “I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand — I’ve never been able to do that. I couldn’t believe it!” 🤣 pic.twitter.com/PRekIhdaDK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026

Tο μήνυμα του βασιλιά Kαρόλου για τη συμμαχία που αντιμετωπίζει προκλήσεις

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε ότι η ιστορία των δύο χωρών «δεν ακολούθησε πάντα την πιο ευθεία πορεία», αλλά υπογράμμισε ότι η συμμαχία τους παραμένει «απαραίτητος πυλώνας ευημερίας και ασφάλειας».

«Οι λαοί μας πολέμησαν και έπεσαν μαζί για τις αξίες που μοιραζόμαστε. Σταθήκαμε μαζί στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Βρετανία δεν θα ξεχάσει τον ρόλο της αμερικανικής ηγεσίας στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «η ελευθερία βρίσκεται ξανά υπό απειλή».

Χιούμορ με ιστορικές αναφορές στον Λευκό Οίκο

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει και χιούμορ, σχολιάζοντας τις αλλαγές στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. «Οι Βρετανοί είχαν κάνει τη δική τους μικρή προσπάθεια ανάπτυξης του Λευκού Οίκου το 1814», είπε, προκαλώντας γέλια, αναφερόμενος στην πυρπόληση του κτιρίου από βρετανικά στρατεύματα.

Αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικό πλοίο με το όνομα «HMS Trump», εντάσσοντας τον συμβολισμό στη διαχρονική στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

KING CHARLES III: "There was one particular AUKUS predecessor, launched from a UK shipyard in 1944 that served for the majority of her life attached to the 4th Submarine Squadron in Australia playing a critical role during the war in the Pacific. Her name? HMS Trump — so tonight,…

Η αναφορά στο μήνυμα ειρήνης του Σαίξπηρ

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κάρολος Γ΄ επικαλέστηκε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ειρήνης σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών εντάσεων.

«Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση της ειρήνης είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, μπορώ μόνο να στραφώ στη μεγαλοφυΐα του Σαίξπηρ για να μας υπενθυμίσει την έκκληση για ειρήνη», ανέφερε, παραθέτοντας: «Η ομιλία μου ικετεύει να μάθω… γιατί η ευγενική Ειρήνη δεν θα έπρεπε… να μας ευλογήσει ξανά με τις παλιές της αρετές».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Βρετανός μονάρχης ύψωσαν τα ποτήρια τους, σηματοδοτώντας το τέλος του επίσημου σκέλους της βραδιάς.

Οι υψηλές παρουσίες στο δείπνο

Στο δείπνο παρευρέθηκαν κορυφαίοι αξιωματούχοι και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης επιχειρηματίες όπως ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA Τζένσεν Χουάνγκ και ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, καθώς και προσωπικότητες όπως ο Ρόμπερτ Κραφτ και ο γκολφέρ Ρόρι ΜακΙλρόι.

Παρόντες ήταν και δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Τζον Ρόμπερτς, η Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και ο Νιλ Γκόρσατς.

Πηγή: Με πληροφορίες από Reuters