Ο Βασιλιάς Κάρολος στο Κογκρέσο: «Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά βρίσκουμε τρόπο να συμπορευόμαστε» – Η αναφορά στη μητέρα του και τα πιο «ανάλαφρα» σημεία της ομιλίας του

Ο βασιλιάς Κάρολος απευθύνθηκε σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σε μια ιστορική στιγμή που πραγματοποιείται εν μέσω διεθνών εντάσεων και δοκιμασίας των σχέσεων Ουάσινγκτον–Λονδίνου, δίνοντας έμφαση στους δεσμούς των δύο χωρών και στις κοινές δημοκρατικές αξίες.

Ιστορική ομιλία – Μόλις η δεύτερη φορά

Πρόκειται για μόλις τη δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται στο Κογκρέσο, μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1991.

Ο Κάρολος άρχισε την ομιλία του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του, λέγοντας:

«Μιλώντας σε αυτήν την περίφημη αίθουσα συζήτησης και λήψης αποφάσεων, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ την εκλιπούσα μητέρα μου, τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία το 1991 είχε επίσης την τιμή να μιλήσει εδώ, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας που βρίσκεται από πάνω μας».

«Προπύργιο της δημοκρατίας» το Κογκρέσο

Ο Βρετανός μονάρχης εξήρε τον ρόλο των αμερικανικών θεσμών, χαρακτηρίζοντας το Κογκρέσο «προπύργιο της δημοκρατίας που δημιουργήθηκε για να εκπροσωπεί τη φωνή όλων των Αμερικανών και να προάγει ιερά δικαιώματα και ελευθερίες».

Τόνισε επίσης ότι η ομιλία του αποτελεί «μια μεγάλη στιγμή στη ζωή των εθνών μας», εκφράζοντας «την ύψιστη εκτίμηση και φιλία του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναφορά στην επίθεση στην Ουάσινγκτον

Ο Κάρολος έκανε ειδική αναφορά στην επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, λίγα μόλις 24ωρα πριν από την επίσκεψή του, αναφέρει το BBC.

Όπως είπε, η επίθεση «επιχείρησε να πλήξει την ηγεσία της χώρας σας και να προκαλέσει ευρύτερο φόβο και διχασμό».

«Ας είμαι ξεκάθαρος με αταλάντευτη αποφασιστικότητα: τέτοιες πράξεις βίας δεν θα πετύχουν ποτέ», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε:

«Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, στεκόμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και να τιμήσουμε το θάρρος όσων καθημερινά ρισκάρουν τη ζωή τους στην υπηρεσία των χωρών μας».

«Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά βρίσκουμε τρόπο να συμπορευόμαστε»

Ο βασιλιάς υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες δεν συμφωνούν πάντα, κάνοντας αναφορά ακόμη και στη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Με το πνεύμα του 1776 στο μυαλό μας, μπορούμε ίσως να συμφωνήσουμε ότι δεν συμφωνούμε πάντα – τουλάχιστον όχι από την αρχή. Πράγματι, η ίδια η αρχή πάνω στην οποία ιδρύθηκε το Κογκρέσο σας – “καμία φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση” – ήταν ταυτόχρονα μια θεμελιώδης διαφωνία μεταξύ μας και μια κοινή δημοκρατική αξία που κληρονομήσατε από εμάς. Η συνεργασία μας γεννήθηκε μέσα από διαφωνίες, αλλά δεν είναι λιγότερο ισχυρή εξαιτίας αυτού».

Πρόσθεσε ότι «τα έθνη μας είναι ενστικτωδώς ομοϊδεάτα» και τόνισε πως «ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας έχουν βρει τρόπους να έρχονται πιο κοντά».

«Τώρα ερχόμαστε μαζί όχι μόνο για το καλό των λαών μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους», ανέφερε.

Ο Κάρολος έκανε αναφορά και στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, παραθέτοντας δήλωσή του:

«Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος· είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Αναφορά στην πίστη

Ο βασιλιάς Κάρολος στάθηκε και στη σημασία της πίστης, αλλά και των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών θρησκειών στη ζωή του.

Όπως ανέφερε, «στις χώρες μας, η ίδια η ύπαρξη ζωντανών, πολυπολιτισμικών και ελεύθερων κοινωνιών είναι αυτή που μας δίνει συλλογική δύναμη, μεταξύ άλλων και για να στηρίζουμε τα θύματα προβλημάτων που, δυστυχώς, υπάρχουν και στις δύο κοινωνίες μας».

Ο ίδιος μίλησε για τη «δύναμη» της χριστιανικής του πίστης, την οποία χαρακτήρισε πηγή καθημερινής έμπνευσης, ενώ σημείωσε ότι έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενίσχυση του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Τόνισε επίσης τον «βαθύ σεβασμό που αναπτύσσεται όταν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών γνωρίζονται και κατανοούν καλύτερα ο ένας τον άλλον».

Στιγμές χιούμορ μέσα στην ομιλία

Η ομιλία περιλάμβανε και πιο ανάλαφρες στιγμές, με τον βασιλιά να αστειεύεται για μια παλιά κοινοβουλευτική παράδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως είπε:

«Όταν απευθύνομαι στο δικό μου Κοινοβούλιο στο Γουέστμινστερ, εξακολουθούμε να ακολουθούμε μια παμπάλαια παράδοση και να “κρατάμε όμηρο” ένα μέλος του Κοινοβουλίου».

Προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, συνέχισε:

«Τον ή την κρατάμε στο Μπάκιγχαμ μέχρι να επιστρέψω με ασφάλεια».

Και πρόσθεσε:

«Στις μέρες μας φροντίζουμε τόσο καλά τους καλεσμένους μας, που συχνά δεν θέλουν να φύγουν. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν υπήρχαν εθελοντές για αυτόν τον ρόλο σήμερα».

Ομιλία σε περίοδο «μεγάλης αβεβαιότητας»

Ο βασιλιάς αναγνώρισε ότι η επίσκεψή του στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο «μεγάλης αβεβαιότητας», με συγκρούσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται υπό πίεση, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη στάση του.

Παρά τον θεσμικό του ρόλο που τον κρατά υπεράνω πολιτικής, η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η επίσκεψη του Καρόλου θα συμβάλει στην εκτόνωση των εντάσεων.

Αναφορά στην Ουκρανία και μήνυμα για στήριξη

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική αναφορά και στην Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της στήριξης της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Όπως τόνισε, η ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που επέδειξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο «στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, στον Ψυχρό Πόλεμο, στο Αφγανιστάν και σε στιγμές που καθόρισαν την κοινή μας ασφάλεια», είναι σήμερα αναγκαία «για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και του πιο θαρραλέου λαού της, ώστε να διασφαλιστεί μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση στην αίθουσα, με πολλούς παριστάμενους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν.

Θερμή υποδοχή στο Καπιτώλιο

Ο Κάρολος εισήλθε στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον να τον υποδέχονται με χειροκροτήματα.

Η παρουσία του προκάλεσε παρατεταμένη όρθια αποθέωση από τους παριστάμενους, ενώ η ομιλία του εξελίσσεται ενώπιον κοινής συνεδρίασης του Κογκρέσου, σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υποδοχή στον Λευκό Οίκο και επόμενα βήματα

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο με επίσημη στρατιωτική τελετή.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου το βράδυ στο επίσημο δείπνο, στο πλαίσιο της τετραήμερης κρατικής επίσκεψης.

