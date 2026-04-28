Τραμπ κατά Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει για τα πυρηνικά του Ιράν – Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατηγορώντας τον ότι θεωρεί αποδεκτό το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά, ο κόσμος θα γίνει όμηρος»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν θα αποτελούσε παγκόσμια απειλή.

«Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάνω τώρα όσα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα»

Ο Τραμπ τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαχείρισης του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί με τρόπο που «άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».

Επίθεση και για την κατάσταση της Γερμανίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να επικρίνει συνολικά τη Γερμανία, σημειώνοντας ότι «δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα».

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντάσεων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δυτικών χωρών.

