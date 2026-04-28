Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Drones χτύπησαν ακόμη και το Κίεβο μέρα μεσημέρι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τα επακόλουθα ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπως αναρτήθηκαν από την περιφερειακή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης στις 28 Απριλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης/Telegram)
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 123 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων περίπου 80 ήταν τύπου Shahed, ενώ καταρρίφθηκαν 95.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, επιθέσεις στην πόλη Κρίβι Ριχ κόστισαν τη ζωή σε έναν 40χρονο άνδρα και τραυμάτισαν πέντε ακόμη άτομα, ηλικίας 31, 32, 41, 45 και 57 ετών.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, επίθεση με drone στην πόλη Τσουχούιβ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός 74χρονου.

Στην περιφέρεια Σούμι, επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες 75 και 78 ετών και δύο άνδρες 56 και 74 ετών.

Στη Ζαπορίζια και τις γύρω περιοχές, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ στη Χερσώνα καταγράφηκαν έξι τραυματισμοί, εκ των οποίων δύο από πρωινές επιθέσεις με drones.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ρωσικό drone έπληξε αγροτικές εγκαταστάσεις, καταστρέφοντας αποθήκες με σιτηρά και εξοπλισμό.

Σπάνια ημερήσια επίθεση στο Κίεβο

Την ίδια ημέρα, ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της ημέρας – κάτι που θεωρείται σπάνιο – προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ drone έπληξε υπό κατασκευή κτίριο, προκαλώντας πυρκαγιά, και νεκροταφείο.

Συντρίμμια από ρωσικό drone έπεσαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια ημερήσιας επίθεσης με drones στην πρωτεύουσα στις 28 Απριλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης/Telegram)
Εκρήξεις, τροχαίο και ζημιές από συντρίμμια

Διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου σε έναν τραυματία στη συνοικία Σολομιάνσκι, ενώ έκρηξη που προκλήθηκε από drone οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, με έναν πεζό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο αφού παρασύρθηκε από όχημα.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν κυρίως από συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Σειρήνες και επιχειρήσεις διάσωσης

Δημοσιογράφοι στο Κίεβο κατέγραψαν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης περίπου στις 14:20, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στις 14:08 και διήρκεσαν περίπου 50 λεπτά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη σε δύο περιοχές της πρωτεύουσας.

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, πυροσβέστες έσβησαν δύο μικρές εστίες φωτιάς σε ημιτελές κτίριο, όπου υπέστησαν ζημιές η πρόσοψη και μέρος της στέγης.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, συντρίμμια drone έπεσαν σε χώρο νεκροταφείου, προκαλώντας πυρκαγιά σε απορρίμματα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

Φωτογραφία: @Gerashchenko_en/X
Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

DEMO ΑΒΕΕ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής αυτονομίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Εφορία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
16:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ λόγω περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα, επικα...
13:47 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Αυστραλία: Drone εντόπισε αγνοούμενο σκύλο παγιδευμένο σε περβάζι μπαλκονιού στον 13ο όροφο – Βίντεο από τη διάσωση

Ένα Jack Russell terrier δύο ετών, η Έλμπι, που είχε εξαφανιστεί από διαμέρισμα σε πολυκατοικί...
12:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μεξικό: Συνελήφθη ο «El Jardinero», ηγετικό στέλεχος του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco – Η επιχείρηση «χειρουργικής ακρίβειας»

Σε μια επιχείρηση «χειρουργικής ακριβείας», οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν στην πολ...
12:02 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Έπσταϊν: Καταγγελίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών στο «Ράντσο Zorro» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές νέες μαρτυρίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών κατά τη δι...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς