Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Drones χτύπησαν ακόμη και το Κίεβο μέρα μεσημέρι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 123 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων περίπου 80 ήταν τύπου Shahed, ενώ καταρρίφθηκαν 95.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, επιθέσεις στην πόλη Κρίβι Ριχ κόστισαν τη ζωή σε έναν 40χρονο άνδρα και τραυμάτισαν πέντε ακόμη άτομα, ηλικίας 31, 32, 41, 45 και 57 ετών.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, επίθεση με drone στην πόλη Τσουχούιβ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός 74χρονου.

Στην περιφέρεια Σούμι, επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες 75 και 78 ετών και δύο άνδρες 56 και 74 ετών.

Στη Ζαπορίζια και τις γύρω περιοχές, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ στη Χερσώνα καταγράφηκαν έξι τραυματισμοί, εκ των οποίων δύο από πρωινές επιθέσεις με drones.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ρωσικό drone έπληξε αγροτικές εγκαταστάσεις, καταστρέφοντας αποθήκες με σιτηρά και εξοπλισμό.

Σπάνια ημερήσια επίθεση στο Κίεβο

Την ίδια ημέρα, ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της ημέρας – κάτι που θεωρείται σπάνιο – προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ drone έπληξε υπό κατασκευή κτίριο, προκαλώντας πυρκαγιά, και νεκροταφείο.

Εκρήξεις, τροχαίο και ζημιές από συντρίμμια

Διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου σε έναν τραυματία στη συνοικία Σολομιάνσκι, ενώ έκρηξη που προκλήθηκε από drone οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, με έναν πεζό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο αφού παρασύρθηκε από όχημα.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι ζημιές προκλήθηκαν κυρίως από συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Σειρήνες και επιχειρήσεις διάσωσης

Δημοσιογράφοι στο Κίεβο κατέγραψαν εκρήξεις στο κέντρο της πόλης περίπου στις 14:20, ενώ οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στις 14:08 και διήρκεσαν περίπου 50 λεπτά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη σε δύο περιοχές της πρωτεύουσας.

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, πυροσβέστες έσβησαν δύο μικρές εστίες φωτιάς σε ημιτελές κτίριο, όπου υπέστησαν ζημιές η πρόσοψη και μέρος της στέγης.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, συντρίμμια drone έπεσαν σε χώρο νεκροταφείου, προκαλώντας πυρκαγιά σε απορρίμματα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.