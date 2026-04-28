Βασιλιάς Κάρολος: Η αγκαλιά που «έσπασε» το πρωτόκολλο στην Ουάσινγκτον – Συγκινητική συνάντηση με μια παλιά φίλη

Ο βασιλιάς Κάρολος παρέκαμψε το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο σε μια σπάνια στιγμή δημόσιας εκδήλωσης οικειότητας, καθώς επανενώθηκε με μια παλιά του φίλη κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Σε πλάνα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του μεγαλοπρεπούς πάρτι στον κήπο της Βρετανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, η Μπάρμπαρα Άλμπριτον, πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος του Πρίγκιπα της Ουαλίας στις ΗΠΑ, απέκλινε από τη συνηθισμένη χειραψία.

Αντί αυτού, αγκάλιασε θερμά τον 77χρονο μονάρχη και του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, επιβεβαιώνοντας τον στενό δεσμό τους.

Η αντίδραση του κοινού

Παρά το γεγονός ότι το πρωτόκολλο αποθαρρύνει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας από το να ξεκινούν ή να δέχονται σωματική επαφή με το κοινό, οι αντιδράσεις ήταν θετικές.

«Γνωρίζω ότι παραβιάστηκαν πολυάριθμα πρωτόκολλα, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό για εκείνη», δήλωσε ένας παρευρισκόμενος.

Ένας άλλος συμπλήρωσε: «Αυτή η κυρία έκανε αυτό που οι μισοί Βρετανοί εύχονται να μπορούσαν — να σπάσει το πρωτόκολλο και να δείξει πραγματική ανθρώπινη ζεστασιά στον Βασιλιά».

Μια φιλία δεκαετιών

Η σχέση του Καρόλου με την οικογένεια Άλμπριτον κρατά χρόνια. Ο εκλιπών σύζυγος της Μπάρμπαρα, Τζο Άλμπριτον, ήταν στενός φίλος και σημαντικός δωρητής των φιλανθρωπικών οργανώσεων του Καρόλου μέχρι τον θάνατό του το 2013.

Μάλιστα, το 2011, ο (τότε πρίγκιπας) Κάρολος είχε δανειστεί το ιδιωτικό τζετ του Τζο για να πετάξει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Μπαράκ Ομπάμα, μια κίνηση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις εκείνη την εποχή.

Η οικειότητα μεταξύ τους είχε φανεί ξανά τον περασμένο Μάρτιο στο Clarence House, όταν ο Βρετανός μονάρχης είχε φωτογραφηθεί να αγκαλιάζει την Μπάρμπαρα.

Η οικογένεια Άλμπριτον ήταν επίσης ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους στον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το 2011.

Ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Daily Mail