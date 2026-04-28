Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ λόγω περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα, επικαλούμενα τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους στρατηγική και τις διαφωνίες για τους περιορισμούς στην παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Απόφαση αποχώρησης τον επόμενο μήνα

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ, το καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, τον επόμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για την αγορά ενέργειας, καθώς πρόκειται για μία από τις βασικές χώρες παραγωγής πετρελαίου στον Κόλπο.

Μακροχρόνιες διαφωνίες για τις ποσοστώσεις

Αξιωματούχοι των Εμιράτων είχαν εδώ και καιρό αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ.

Όπως υποστηρίζουν, οι περιορισμοί αυτοί «περιόριζαν άδικα» τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

«Μακροπρόθεσμο οικονομικό όραμα»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων, η απόφαση συνδέεται με το «μακροπρόθεσμο οικονομικό όραμα» της χώρας.

Παράλληλα, τα ΗΑΕ επιδιώκουν να επιταχύνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τους τομέα και να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα.