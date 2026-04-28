Ηράκλειο: Διασωληνωμένος 17χρονος διανομέας ύστερα από τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγροτικό που οδηγούσε 93χρονος

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 17χρονος διανομέας, ύστερα από τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών.

Ο 17χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση του κρίνεται ως εξαιρετικά σοβαρή.

Το τροχαίο συνέβη όταν το δίκυκλο μικρού κυβισμού που οδηγούσε ο 17χρονος και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα «καρφώθηκε» σε αγροτικό όχημα «κλούβα», που έβγαινε στον κεντρικό από κάθετο δρόμο. Το αγροτικό όχημα οδηγούσε ένας 93χρονος, ο οποίος φέρεται να παραβίασε το «STOP».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον διανομέα με βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος οδηγός είχε δίπλωμα αυτοκινήτου σε ισχύ. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.

