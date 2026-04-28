Άφαντος ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα – Ο νέος «συναγερμός» στο Εφετείο και οι έρευνες σε Πατήσια και Καλαμάτα

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό και τραυμάτισε πέντε άτομα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης (28/4) αρχικά σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή στο παρελθόν. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, φιλοξενείτο στο σπίτι ανιψιάς του στα Άνω Πατήσια.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές πρόκειται για δυναμικό περιστατικό με κινούμενο δράστη σε πυκνό αστικό ιστό, όπου από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι της ανιψιάς του δράστη στα Πατήσια, ακόμα και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, που μπορεί να τους βοηθήσουν στο να τον εντοπίσουν, ενώ ταυτόχρονα ερευνούν λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Ο νέος συναγερμός στο Εφετείο

Λίγες ώρες μετά τις δύο επιθέσεις, το μεσημέρι της Τρίτης, σήμανε νέος συναγερμός ύστερα από τηλεφώνημα μίας υπαλλήλου του Εφετείου, η οποία έκανε λόγο για οπλισμένο άτομο στο γραφείο 23, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ωστόσο, στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπάλληλος ζήτησε συγγνώμη, καθώς, όπως είπε, αναφερόταν στην αρχική επίθεση που πραγματοποίησε ο ηλικιωμένος.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο του Εφετείου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο του δράστη. Πρόκειται για μία καραμπίνα, που εγκατέλειψε ο ηλικιωμένος μετά τους πυροβολισμούς και πριν αποχωρήσει από το σημείο του συμβάντος.

Οι πέντε τραυματίες, τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο και ένας εργαζόμενος στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Το χρονικό των δύο επιθέσεων

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4) από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε από τα γραφεία του ΕΦΚΑ και μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να ακολουθήσουν τον ηλικιωμένο, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Οι τρεις φάκελοι και η σύνταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 89χρονος φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Βίντεο με τον 89χρονο να απομακρύνεται από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που παρουσίασε το OPEN, φαίνεται ο 89χρονος να βγαίνει από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα, και να απομακρύνεται από το σημείο, κρατώντας κάτι που μοιάζει με καραμπίνα.

