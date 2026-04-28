Κεραμεικός: Βίντεο με τον 89χρονο να απομακρύνεται από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κεραμεικός, ΕΦΚΑ, εφετείο, δράστης, Πυροβολισμοί

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που παρουσίασε το OPEN, φαίνεται ο 89χρονος να βγαίνει από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα, και να απομακρύνεται από το σημείο, κρατώντας κάτι που μοιάζει με καραμπίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο του ΕΦΚΑ, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με την καραμπίνα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν υπάλληλο, ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, φέροντας τραύματα από σκάγια στα πόδια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

