Σοκ στην Τουρκία: Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διευκόλυνση παιδικής πορνείας»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Özgür Nusret

Ο Οζγκούρ Γκοκτσέ, αδελφός του διάσημου εστιάτορα Νουσρέτ Γκοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως «Salt Bae», συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Απριλίου, με την κατηγορία της διευκόλυνσης παιδικής πορνείας, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για κυκλώματα πορνείας, την οποία διεξάγει η Γενική Εισαγγελία του Κιουτσουκτσεκμετζέ, και συγκεκριμένα το γραφείο που ασχολείται με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Το χρονικό της έρευνας

Η έρευνα ξεκίνησε με μια επιχείρηση στις 30 Ιανουαρίου, η οποία είχε ως στόχο υπόπτους που κατηγορούνταν για μεσολάβηση σε πορνεία και παροχή τοποθεσιών για τέτοιες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η ιατροδικαστική ανάλυση των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων αποκάλυψε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για τη σύνδεση πελατών.
  • Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή εσόδων από την πορνεία.

Στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων που διεξήχθησαν από τις 17 Απριλίου, συνελήφθησαν συνολικά 13 ύποπτοι. Επτά από αυτούς προφυλακίστηκαν, ενώ έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση.

Η εμπλοκή του Οζγκούρ Γκοκτσέ

Η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Οζγκούρ Γκοκτσέ στις 24 Απριλίου.

Αφού ανακρίθηκε επίσημα στις 27 Απριλίου, παραπέμφθηκε σε ποινικό δικαστήριο με αίτημα προφυλάκισης.


Στη συνέχεια, κρίθηκε προφυλακιστέος με κατηγορίες που ορίζονται στο Άρθρο 227/1 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη «διευκόλυνση της παιδικής πορνείας».

Σύμφωνα με το Haberturk, ο Γκοκτσέ είχε προσαχθεί ξανά στις 12 Απριλίου στο πλαίσιο άλλης έρευνας που αφορούσε πορνεία και ναρκωτικά.

Σε εκείνη την περίπτωση, καταθέσεις υποστήριζαν ότι είχε φέρει σε επαφή γυναίκες και άνδρες με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Τότε, ο Οζγκούρ Γκοκτσέ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: Turkiye Today, Milliyet

