Champions League: Παρί και Μπάγερν ετοιμάζονται για μία μοναδική παράσταση

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου
πηγή: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Για να φτάσει σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει να ξεπεράσει την Μπάγερν Μονάχου, την ομάδα που της έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα τις τελευταίες σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι στο φετινό «ραντεβού» των δύο συλλόγων, οι Βαυαροί είχαν επικρατήσει με 2-1 την 4η αγωνιστική στη League Phase και αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τους πρωταθλητές Γερμανίας εναντίον των κατόχων του Champions League.

Ωστόσο, η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να επισημάνει μια παρόμοια κατάσταση με την περασμένη σεζόν ως απάντηση. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ την 2η αγωνιστική τη σεζόν 2024/25, αλλά προχώρησε και νίκησε τους «Κανονιέρηδες» με συνολικό σκορ 3-1 στα ημιτελικά.

Η Παρί και η Μπάγερν έχουν συνηθίσει να δίνουν απαιτητικά παιχνίδια και στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης, προκρίθηκαν εις βάρος των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα. Με 38 γκολ η καθεμία στη διοργάνωση αυτή τη σεζόν τα περισσότερα από κάθε ομάδα, είναι δύσκολο να μην ενθουσιαστεί κανείς με αυτό το πρώτο παιχνίδι στη γαλλική πρωτεύουσα.

Υπάρχουν επίσης ενδιαφέρουσες ξεχωριστές αναμετρήσεις σε όλο το γήπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Μαρκίνιος, ο οποίος θα ισοφαρίσει το βραζιλιάνικο ρεκόρ του Ρομπέρτο ​​Κάρλος με 120 εμφανίσεις στο Champions League, και θα αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει σκοράρει στις τελευταίες πέντε εμφανίσεις του στη διοργάνωση και έχει ήδη πετύχει 12 γκολ στο Champions League φέτος, αριθμός ρεκόρ καριέρας.

Και αυτή δείχνει μόνο μία από τις πολλές συναρπαστικές μονομαχίες που θα προκύψουν σε αυτόν τον αγώνα.

 

